Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт УЗ призначила додаткові потяги до Карпат та Закарпаття

УЗ призначила додаткові потяги до Карпат та Закарпаття

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 18:59
Попит на потяги УЗ: перевізник призначив додаткові рейси Закарпаття та Карпат
Поїзд Укрзалізниці, жінка на гойдалці в горах.Фото: Узол і Манько, Укрзалізниця. Колаж: Новини.LIVE

На тлі підвищеного попиту Укрзалізниця призначила додаткові рейси. Вони курсуватимуть зі столиці до Карпат та Закарпаття. 

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, передають Новини.LIVE.

УЗ додала потяги на популярні напрямки

В УЗ повідомили, що компанії вдалося  перерозподілити вагони на користь найбільш популярних напрямків. Зокрема, на кінець червня перевізник призначив декілька додаткових рейсів.

Так, 17, 19, 21 червня відправляться потяги 213/214 та 251/252 Київ-Рахів. З Рахова до столиці вони будуть повертатися 18, 20, 22 червня.

Читайте також:

Крім того, на 19 та 21 червня відправиться поїзд 203/204 Київ-Солотвино. Назад рейс повертатиметься 20 та 22 червня.

Квитки на додаткові рейси вже доступні у додатку та на сайті Укрзалізниці.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Укрзалізниця оновила літній розклад. Компанія додала аж 12 нових рейсів, прискорила 3 поїзди, продовжила до гір 4 маршрути, а також перетворила 8 денних потягів на щоденні. Проте квитки на додаткові рейси будуть з'являтися у продажу поступово.

Також Новини.LIVE писали, у які потяги Укрзалізниці не пустять без роздрукованих квитків. Пасажирам, які мандрують внутрішніми рейсами, достатньо показати провіднику під час посадки лише електронний формат квитка. Проте на деяких міжнародних маршрутах ситуація кардинально інша.

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації