Попит на потяги УЗ: перевізник призначив додаткові рейси Закарпаття та Карпат

Поїзд Укрзалізниці, жінка на гойдалці в горах.Фото: Узол і Манько, Укрзалізниця. Колаж: Новини.LIVE

На тлі підвищеного попиту Укрзалізниця призначила додаткові рейси. Вони курсуватимуть зі столиці до Карпат та Закарпаття.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, передають Новини.LIVE.

УЗ додала потяги на популярні напрямки

В УЗ повідомили, що компанії вдалося перерозподілити вагони на користь найбільш популярних напрямків. Зокрема, на кінець червня перевізник призначив декілька додаткових рейсів.

Так, 17, 19, 21 червня відправляться потяги 213/214 та 251/252 Київ-Рахів. З Рахова до столиці вони будуть повертатися 18, 20, 22 червня.

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Крім того, на 19 та 21 червня відправиться поїзд 203/204 Київ-Солотвино. Назад рейс повертатиметься 20 та 22 червня.

Квитки на додаткові рейси вже доступні у додатку та на сайті Укрзалізниці.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Укрзалізниця оновила літній розклад. Компанія додала аж 12 нових рейсів, прискорила 3 поїзди, продовжила до гір 4 маршрути, а також перетворила 8 денних потягів на щоденні. Проте квитки на додаткові рейси будуть з'являтися у продажу поступово.

Також Новини.LIVE писали, у які потяги Укрзалізниці не пустять без роздрукованих квитків. Пасажирам, які мандрують внутрішніми рейсами, достатньо показати провіднику під час посадки лише електронний формат квитка. Проте на деяких міжнародних маршрутах ситуація кардинально інша.