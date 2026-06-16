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Главная Транспорт УЗ назначила дополнительные поезда в Карпаты и Закарпатье

УЗ назначила дополнительные поезда в Карпаты и Закарпатье

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 18:59
Спрос на поезда УЗ: перевозчик назначил дополнительные рейсы в Закарпатье и Карпаты
Поезд "Укрзализныци", женщина на качелях в горах. Фото: Узол и Манько, "Укрзализныця". Коллаж: Новини.LIVE

На фоне повышенного спроса Укрзализныця назначила дополнительные рейсы. Они будут курсировать из столицы в Карпаты и Закарпатье.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передают Новини.LIVE.

УЗ добавила поезда на популярные направления

В УЗ сообщили, что компании удалось перераспределить вагоны в пользу наиболее популярных направлений. В частности, на конец июня перевозчик назначил несколько дополнительных рейсов.

Так, 17, 19, 21 июня отправятся поезда 213/214 и 251/252 Киев-Рахов. Из Рахова в столицу они будут возвращаться 18, 20, 22 июня.

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Кроме того, 19 и 21 июня отправляется поезд 203/204 Киев–Солотвино. Обратный рейс состоится 20 и 22 июня.

Билеты на дополнительные рейсы уже доступны в приложении и на сайте Укрзализныци.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Укрзализныця обновила летнее расписание. Компания добавила целых 12 новых рейсов, ускорила 3 поезда, продлила до гор 4 маршрута, а также превратила 8 дневных поездов в ежедневные. Однако билеты на дополнительные рейсы будут появляться в продаже постепенно.

Также Новини.LIVE писали, в какие поезда Укрзализныци не пустят без распечатанных билетов. Пассажирам, путешествующим внутренними рейсами, достаточно показать проводнику при посадке только электронный билет. Однако на некоторых международных маршрутах ситуация кардинально иная.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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