Спрос на поезда УЗ: перевозчик назначил дополнительные рейсы в Закарпатье и Карпаты

Поезд "Укрзализныци", женщина на качелях в горах. Фото: Узол и Манько, "Укрзализныця". Коллаж: Новини.LIVE

На фоне повышенного спроса Укрзализныця назначила дополнительные рейсы. Они будут курсировать из столицы в Карпаты и Закарпатье.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передают Новини.LIVE.

УЗ добавила поезда на популярные направления

В УЗ сообщили, что компании удалось перераспределить вагоны в пользу наиболее популярных направлений. В частности, на конец июня перевозчик назначил несколько дополнительных рейсов.

Так, 17, 19, 21 июня отправятся поезда 213/214 и 251/252 Киев-Рахов. Из Рахова в столицу они будут возвращаться 18, 20, 22 июня.

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Кроме того, 19 и 21 июня отправляется поезд 203/204 Киев–Солотвино. Обратный рейс состоится 20 и 22 июня.

Билеты на дополнительные рейсы уже доступны в приложении и на сайте Укрзализныци.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Укрзализныця обновила летнее расписание. Компания добавила целых 12 новых рейсов, ускорила 3 поезда, продлила до гор 4 маршрута, а также превратила 8 дневных поездов в ежедневные. Однако билеты на дополнительные рейсы будут появляться в продаже постепенно.

Также Новини.LIVE писали, в какие поезда Укрзализныци не пустят без распечатанных билетов. Пассажирам, путешествующим внутренними рейсами, достаточно показать проводнику при посадке только электронный билет. Однако на некоторых международных маршрутах ситуация кардинально иная.