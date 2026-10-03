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Головна Транспорт УЗ поповнила парк вагонами, які можуть працювати без електрики

УЗ поповнила парк вагонами, які можуть працювати без електрики

Ua ru
3 жовтня 2026 19:34
УЗ оновила рухомий склад: чим зручні нові вагони
Потяг Укрзалізниці на вокзалі. Фото: Новини.LIVE

Національний перевізник "Укрзалізниця" оновила рухомий склад. Склади поїздів компанії поповнили шість нових вагонів. 

Про це повідомили в УЗ, передає Новини.LIVE.

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Укрзалізниця отримала нові вагони

В компанії розповіли, що нові вагони були виготовлені на українському підприємстві. Вони мають потужні батареї для максимальної автономності у разі необхідності. 

"Це особливо актуально з огляду на посилення атак ворога по енергетиці. У разі знеструмлення батареї забезпечать роботу туалетів, освітлення, кондиціонування тощо", — йдеться в повідомленні.

Перевізник додав, що завдяки новим батареям, навіть якщо вагон продовжить рух під дизельним локомотивом, усі зручності для пасажирів будуть збережені максимально довго.

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Виробник облаштував нові вагони зручними верхніми полицями зі столиками та кольоровою підсвіткою.

В УЗ підкреслили, що кожен новий вагон в умовах ворожих атак по рухомому складу — це можливість продовжувати рух.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як пасажиру Укрзалізниці зорієнтуватися, що закінчується евакуація на потяг. Перевізник попередив, що ні в якому разі не варто бути у навушниках, адже про завершення евакуації пасажирів з поїзда провідники оголошують через гучномовець. Відповідна команда про відсутність загрози надходить від начальника потягу.

Також Новини.LIVE писали, як скористатися програмою "3000 км Україною" від Укрзалізниці. Вона надає можливість мандрувати потягами всередині країни безкоштовно. Пасажиру необхідно оновити застосунок УЗ до останньої версії, підтвердити акаунт у застосунку та прийняти умови участі в розділі "3000 кілометрів Україною" у своєму профілі.

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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