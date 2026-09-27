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Головна Транспорт Евакуація в потягах УЗ: сигнали, що вказують про завершення загрози

Евакуація в потягах УЗ: сигнали, що вказують про завершення загрози

Ua ru
27 вересня 2026 12:38
Евакуація в потягах УЗ: як провідник сповіщає про завершення небезпеки
Евакуація з потягу. Фото: УЗ/Facebook

Росія продовжує бити по пасажирським потягам в Україні. Через небезпеку Укрзалізниця вимушена слідкувати за ситуацією та евакуйовувати пасажирів буквально серед поля. Перевізник уточнив, як пасажиру зрозуміти, що закінчується евакуація на потяг.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads. 

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Евакуація в потягах УЗ

Один з пасажирів поцікавився, для чого пасажирів висаджують у потязі і пасажири стоять на вулиці між вагонами, адже це небезпечно.

В УЗ пояснили, що в тому випадку, якщо після виходу пасажир бачить, що збоку немає проходу, варто йти у хвіст поїзда та відійти на 200 метрів від залізничної інфраструктури.

Перевізник попередив, що ні в якому разі не варто бути у навушниках, адже про завершення евакуації пасажирів з поїзда провідники оголошують через гучномовець. Їм надходить відповідна команда від начальника потягу.

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"Ще почуєте 3 довгих сигналу локомотива, це вимога до поїзної бригади, що обслуговують поїзд завершувати евакуацію", — пояснили в компанії.

В УЗ додали, що далі провідники по рації докладають начальнику поїзда повагонно, що всі пасажири на своїх місцях, і лише після цього начальник поїзда докладає машиністу, що можна їхати.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як зміниться вартість проїзду в електричках. Із 15 вересня нові тарифи діють у Київській, Житомирській та Чернігівській областях, а з 22 вересня їх запровадять ще у чотирьох областях. Найдешевший квиток коштуватиме 30 гривень, а під час купівлі в касі чи поїзді додадуть ще 7 гривень комісії.

Також Новини.LIVE писали, чому в УЗ можуть не працювати розетки під час подорожі. На неналежний стан роботи поскаржилась одна з пасажирок сполучення "Перемишль — Харків". Вона заявила, що з 4 наявних розеток працювала лише одна.

Укрзалізниця евакуація поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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