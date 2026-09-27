Евакуація в потягах УЗ: як провідник сповіщає про завершення небезпеки

Евакуація з потягу. Фото: УЗ/Facebook

Росія продовжує бити по пасажирським потягам в Україні. Через небезпеку Укрзалізниця вимушена слідкувати за ситуацією та евакуйовувати пасажирів буквально серед поля. Перевізник уточнив, як пасажиру зрозуміти, що закінчується евакуація на потяг.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

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Евакуація в потягах УЗ

Один з пасажирів поцікавився, для чого пасажирів висаджують у потязі і пасажири стоять на вулиці між вагонами, адже це небезпечно.

В УЗ пояснили, що в тому випадку, якщо після виходу пасажир бачить, що збоку немає проходу, варто йти у хвіст поїзда та відійти на 200 метрів від залізничної інфраструктури.

Перевізник попередив, що ні в якому разі не варто бути у навушниках, адже про завершення евакуації пасажирів з поїзда провідники оголошують через гучномовець. Їм надходить відповідна команда від начальника потягу.

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"Ще почуєте 3 довгих сигналу локомотива, це вимога до поїзної бригади, що обслуговують поїзд завершувати евакуацію", — пояснили в компанії.

В УЗ додали, що далі провідники по рації докладають начальнику поїзда повагонно, що всі пасажири на своїх місцях, і лише після цього начальник поїзда докладає машиністу, що можна їхати.

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