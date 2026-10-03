УЗ обновила подвижной состав: чем удобны новые вагоны

УЗ пополнила свой парк вагонами, способными работать без электричества
Национальный перевозчик Укрзализныця обновил подвижной состав. Составы поездов компании пополнились шестью новыми вагонами.
Об этом сообщили в УЗ, передает Новини.LIVE.
Укрзализныця получила новые вагоны
В компании рассказали, что новые вагоны были изготовлены на украинском предприятии. Они оснащены мощными батареями для максимальной автономности в случае необходимости.
"Это особенно актуально в связи с усилением атак врага на объекты энергетики. В случае отключения электроэнергии батареи обеспечат работу туалетов, освещения, кондиционирования и т. д.", — говорится в сообщении.
Перевозчик добавил, что благодаря новым батареям, даже если вагон продолжит движение под дизельным локомотивом, все удобства для пассажиров будут сохранены как можно дольше.
Производитель оснастил новые вагоны удобными верхними полками со столиками и цветной подсветкой.
В УЗ подчеркнули, что каждый новый вагон в условиях вражеских атак на подвижной состав — это возможность продолжать движение.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, как пассажиру Укрзализныци понять, что эвакуация в поезд завершена. Перевозчик предупредил, что ни в коем случае не стоит пользоваться наушниками, ведь о завершении эвакуации пассажиров из поезда проводники объявляют через громкоговоритель. Соответствующая команда об отсутствии угрозы поступает от начальника поезда.
Также Новини.LIVE писали о том, как воспользоваться программой "3000 км по Украине" от Укрзализныци. Она дает возможность путешествовать на поездах по стране бесплатно. Пассажиру необходимо обновить приложение УЗ до последней версии, подтвердить аккаунт в приложении и принять условия участия в разделе "3000 километров по Украине" в своём профиле.