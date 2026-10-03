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Главная Транспорт УЗ пополнила свой парк вагонами, способными работать без электричества

УЗ пополнила свой парк вагонами, способными работать без электричества

Ua ru
3 октября 2026 19:34
УЗ обновила подвижной состав: чем удобны новые вагоны
Поезд Укрзализныци на вокзале. Фото: Новини.LIVE

Национальный перевозчик Укрзализныця обновил подвижной состав. Составы поездов компании пополнились шестью новыми вагонами.

Об этом сообщили в УЗ, передает Новини.LIVE.

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Укрзализныця получила новые вагоны

В компании рассказали, что новые вагоны были изготовлены на украинском предприятии. Они оснащены мощными батареями для максимальной автономности в случае необходимости.

"Это особенно актуально в связи с усилением атак врага на объекты энергетики. В случае отключения электроэнергии батареи обеспечат работу туалетов, освещения, кондиционирования и т. д.", — говорится в сообщении.

Перевозчик добавил, что благодаря новым батареям, даже если вагон продолжит движение под дизельным локомотивом, все удобства для пассажиров будут сохранены как можно дольше.

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Производитель оснастил новые вагоны удобными верхними полками со столиками и цветной подсветкой.

В УЗ подчеркнули, что каждый новый вагон в условиях вражеских атак на подвижной состав — это возможность продолжать движение.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как пассажиру Укрзализныци понять, что эвакуация в поезд завершена. Перевозчик предупредил, что ни в коем случае не стоит пользоваться наушниками, ведь о завершении эвакуации пассажиров из поезда проводники объявляют через громкоговоритель. Соответствующая команда об отсутствии угрозы поступает от начальника поезда.

Также Новини.LIVE писали о том, как воспользоваться программой "3000 км по Украине" от Укрзализныци. Она дает возможность путешествовать на поездах по стране бесплатно. Пассажиру необходимо обновить приложение УЗ до последней версии, подтвердить аккаунт в приложении и принять условия участия в разделе "3000 километров по Украине" в своём профиле.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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