УЗ пропонує збільшити тарифи на вантажні перевезення на 45%: що кажуть у ВРУ

Вантажні потяги Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Національний перевізник "Укрзалізниця" розраховує на підвищення тарифів на вантажні перевезення. Зростання вартості послуг на 45 % посприяло б стабілізації фінансового стану компанії.

Про це заявив гендиректор УЗ Олександр Перцовський в інтерв'ю Reuters, передає Новини.LIVE.

Підняття тарифів УЗ на вантажні перевезення

За словами Перцовського, підвищення тарифів на вантажні перевезення стало нині необхідністю, адже залізниця більше не може надавати послуги за рахунок власних ресурсів.

"Ми розуміємо труднощі, з якими стикаються деякі сектори економіки. Ми розуміємо, що всі вони постраждали від зростання цін на енергоносії... але залізниця не може й надалі їх субсидувати", — сказав він.

Перцовський додав, що тарифи потрібно підвищити щонайменше на 45%. Такий крок дозволив би покрити половину прогнозованого дефіциту грошових коштів компанії у розмірі 26 млрд гривень (587 млн доларів).

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Він підкреслив, що підняття на 45% — це замало, адже сформувався значний дефіцит, проте це могло б стати компромісним рішення, яке дозволить "хоча б протриматися".

Зазначається, що підвищення тарифів має важливе значення не тільки для забезпечення поточної ліквідності, а й для переговорів з власниками облігацій щодо реструктуризації боргу, а також для можливості залучати нові кредити.

У 2022 році "Укрзалізниця" уклала угоду про відстрочку виплат за своїми єврооблігаціями на суму 895 млн доларів, включаючи 594,9 млн доларів, термін погашення яких настає в липні 2024 року, та 300 млн доларів, термін погашення яких настає в липні 2026 року.

Проти підвищення тарифів виступають основні клієнти УЗ — фермери та металурги. Вони скаржаться на те, що таке підвищення зробить їхню продукцію неконкурентоспроможною на світових ринках.

Як розповів народний депутат України ("Слуга народу") та член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк у ефірі Ранок.LIVE, нині ведуться перемовини з банками стосовно того, щоб розбити це підвищення тарифів на кілька етапів.

Зокрема, вже цього року вартість вантажних послуг може зрости на 25 %, а з наступного — ще на 20%

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому на деяких рейсах Укрзалізниці недоступний автовикуп. Перевізник запроваджує деякі обмеження щодо сезонних чи пікових поїздів, які вже сформовані максимальною кількістю вагонів, і технічно неможливо додати більше складу. Проте пасажири можуть включити сповіщення в додатку про наявні вільні місця у вагоні.

Також Новини.LIVE писали, що на пасажирку Укрзалізниці ледь не впало вікно. Вона намагалася його відкрити та помітила, що рама у плачевному стані. Перевізник розповів, в яких випадках списуються потяги.