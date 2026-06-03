УЗ предлагает увеличить тарифы на грузовые перевозки на 45%: что говорят в ВРУ

Грузовые поезда Укрзализныци. Фото: Укрзализныця/Facebook

Национальный перевозчик "Укрзализныця" рассчитывает на повышение тарифов на грузовые перевозки. Рост стоимости услуг на 45 % поспособствовал бы стабилизации финансового состояния компании.

Об этом заявил гендиректор УЗ Александр Перцовский в интервью Reuters, передает Новини.LIVE.

Поднятие тарифов УЗ на грузовые перевозки

По словам Перцовского, повышение тарифов на грузовые перевозки стало ныне необходимостью, ведь железная дорога больше не может предоставлять услуги за счет собственных ресурсов.

"Мы понимаем трудности, с которыми сталкиваются некоторые сектора экономики. Мы понимаем, что все они пострадали от роста цен на энергоносители... но железная дорога не может и в дальнейшем их субсидировать", — сказал он.

Перцовский добавил, что тарифы нужно повысить минимум на 45%. Такой шаг позволил бы покрыть половину прогнозируемого дефицита денежных средств компании в размере 26 млрд гривен (587 млн долларов).

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Он подчеркнул, что поднятие на 45% — это мало, ведь сформировался значительный дефицит, однако это могло бы стать компромиссным решением, которое позволит "хотя бы продержаться".

Отмечается, что повышение тарифов имеет важное значение не только для обеспечения текущей ликвидности, но и для переговоров с держателями облигаций по реструктуризации долга, а также для возможности привлекать новые кредиты.

В 2022 году "Укрзализныця" заключила соглашение об отсрочке выплат по своим еврооблигациям на сумму 895 млн долларов, включая 594,9 млн долларов, срок погашения которых наступает в июле 2024 года, и 300 млн долларов, срок погашения которых наступает в июле 2026 года.

Против повышения тарифов выступают основные клиенты УЗ — фермеры и металлурги. Они жалуются на то, что такое повышение сделает их продукцию неконкурентоспособной на мировых рынках.

Как рассказал народный депутат Украины ("Слуга народа") и член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE, сейчас ведутся переговоры с банками о том, чтобы разбить это повышение тарифов на несколько этапов.

В частности, уже в этом году стоимость грузовых услуг может вырасти на 25%, а со следующего - еще на 20%.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему на некоторых рейсах Укрзализныци недоступен автовыкуп. Перевозчик вводит некоторые ограничения по сезонным или пиковых поездов, которые уже сформированы максимальным количеством вагонов, и технически невозможно добавить больше состава. Однако пассажиры могут включить оповещение в приложении об имеющихся свободных местах в вагоне.

Также Новини.LIVE писали, что на пассажирку Укрзализныци едва не упало окно. Она пыталась его открыть и заметила, что рама в плачевном состоянии. Перевозчик рассказал, в каких случаях списываются поезда.