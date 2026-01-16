Повернення квитків УЗ 2026 — на які суми може розраховувати пасажир

Провідниця перевіряє квиток пасажирки. Фото: УНІАН

У розпал війни українці постійно оговтуються від російських ударів, які нерідко змінюють плани. На відміну від більшості авіакомпаній, Укрзалізниця повертає частину вартості квитка не лише на внутрішні напрямки, а й на міжнародні. Проте компанія встановила власні правила та терміни таких повернень.

Про те, як повернути квитки на внутрішні напрямки, йдеться на сайті УЗ.

Реклама

Читайте також:

Повернення квитків УЗ

У компанії пояснили, що пасажир при купівлі квитка сплачує:

плацкарту — частину проїзного документа (квитка), частину вартості проїзду, яка засвідчує право пасажира на зайняття окремого нумерованого місця в залізничному вагоні;

ПДВ;

комісійний збір;

збір за постіль;

ставку.

Сума повернення залежить від того, скільки часу залишається до відправлення потягу. Зокрема, якщо пасажир повертає квиток не менше ніж за 24 години до відправлення поїзда — йому виплачується повна вартість квитка і плацкарти.

Зданий від 24 до 6 годин до відправлення рейсу квиток пасажиру повернеться повна вартість квитка і 50 відсотків вартості плацкарти.

За менше ніж 6 годин до відправлення потяга пасажиру повертається лише вартість квитка без плацкарти, ПДВ, комісійного збору, збору за постіль та ставки.

Проте в компанії зауважили, що у разі повернення проїзних документів з вини перевізника, пасажиру повертаються в повному обсязі кошти, сплачені ним під час придбання проїзного документа, у тому числі за послуги, пов'язані з резервуванням місць.

Сплачені за квиток кошти повернуться протягом 30 робочих днів на ту картку, якою ви оплатили квиток.

Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця встановила вагони незламності, які може відвідати кожен охочий.

Також писали, що у тестовому режимі було запущено інтернет у флагманському поїзді Укрзалізниці №95/96 Київ-Рахів. Доступ до мережі під час однієї поїздки вартуватиме 120 грн без обмеження трафіку на добу.