Возврат билетов УЗ 2026 — на какие суммы может рассчитывать пассажир

В разгар войны украинцы постоянно оправляются от российских ударов, которые нередко меняют планы. В отличие от большинства авиакомпаний, Укрзализныця возвращает часть стоимости билета не только на внутренние направления, но и на международные. Однако компания установила собственные правила и сроки таких возвратов.

О том, как вернуть билеты на внутренние направления, говорится на сайте УЗ.

Возврат билетов УЗ

В компании объяснили, что пассажир при покупке билета платит:

плацкарту — часть проездного документа (билета), часть стоимости проезда, которая удостоверяет право пассажира на занятие отдельного нумерованного места в железнодорожном вагоне;

НДС;

комиссионный сбор;

сбор за постель;

ставку.

Сумма возврата зависит от того, сколько времени остается до отправления поезда. В частности, если пассажир возвращает билет не менее чем за 24 часа до отправления поезда — ему выплачивается полная стоимость билета и плацкарты.

Сданный от 24 до 6 часов до отправления рейса билет пассажиру вернется полная стоимость билета и 50 процентов стоимости плацкарты.

За менее чем 6 часов до отправления поезда пассажиру возвращается только стоимость билета без плацкарты, НДС, комиссионного сбора, сбора за постель и ставки.

Однако в компании отметили, что в случае возврата проездных документов по вине перевозчика, пассажиру возвращаются в полном объеме средства, уплаченные им при приобретении проездного документа, в том числе за услуги, связанные с резервированием мест.

Оплаченные за билет средства вернутся в течение 30 рабочих дней на ту карточку, которой вы оплатили билет.

