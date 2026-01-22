Укрзалізниця почала імпортувати електроенергію взимку

Поїзд УЗ. Фото ілюстративне: Укрзалізниця

Укрзалізниця переходить на імпорт електроенергії. Таке рішення ухвалили, аби знизити тиск на українську енергосистему в морозний період.

Імпорт розпочали за вказівкою Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці, повідомили в пресслужбі "УЗ".

Навіщо УЗ завозить струм з-за кордону

У зимові місяці Укрзалізниця планує покривати зовнішнім постачанням приблизно половину свого загального споживання електроенергії.

Це дасть енергосистемі можливість "дихати" в години пікового навантаження та зменшить імовірність аварійних відключень.

Вагони незламності на маршрутах

Одночасно залізничники розгортають інфраструктуру підтримки для пасажирів. Уже функціонують 16 мобільних пунктів незламності — так звані "Вагони незламності". Вони стоять у Борисполі, Броварах, Фастові, Василькові та Вишневому.

Лише з 10 січня ці вагони відвідали понад 5 тисяч людей — там зігріваються, заряджають телефони й чекають на відновлення світла.

Готовність до роботи в прифронтових регіонах

Ще близько 100 вагонів уже підготували до виїзду в різні області України, включно з прифронтовими населеними пунктами. Вони здатні швидко змінювати розташування залежно від обставин.

На вокзалах по всій країні працюють стаціонарні пункти незламності. Загалом на найбільших залізничних станціях відкрили 97 таких локацій.

Скільки людей уже скористалися допомогою

Від початку зими пункти незламності на вокзалах прийняли понад 400 тисяч відвідувачів. У період сильних морозів, з 9 січня 2026 року,— майже 150 тисяч.

