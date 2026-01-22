Укрзализныця начала импортировать электроэнергию на зимний период

Поезд УЗ. Фото иллюстративное: Укрзализныця

Укрзализныця переходит на импорт электроэнергии. Такое решение приняли, чтобы снизить давление на украинскую энергосистему в морозный период.

Импорт начали по указанию Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике, сообщили в пресс-службе УЗ.

Зачем УЗ завозит ток из-за рубежа

В зимние месяцы УЗ планирует покрывать внешними поставками примерно половину своего общего потребления электроэнергии.

Это даст энергосистеме возможность "дышать" в часы пиковой нагрузки и уменьшит вероятность аварийных отключений.

Вагоны несокрушимости на маршрутах

Одновременно железнодорожники разворачивают инфраструктуру поддержки для пассажиров. Уже функционируют 16 мобильных пунктов несокрушимости — так называемые "Вагоны несокрушимости". Они стоят в Борисполе, Броварах, Фастове, Василькове и Вишневом.

Только с 10 января эти вагоны посетили более 5 тысяч человек — там согреваются, заряжают телефоны и ждут восстановления света.

Готовность к работе в прифронтовых регионах

Еще около 100 вагонов уже подготовили к выезду в разные области Украины, включая прифронтовые населенные пункты. Они способны быстро менять расположение в зависимости от обстоятельств.

На вокзалах по всей стране работают стационарные пункты несокрушимости. Всего на крупнейших железнодорожных станциях открыли 97 таких локаций.

Сколько людей уже воспользовались помощью

С начала зимы пункты несокрушимости на вокзалах приняли более 400 тысяч посетителей. В период сильных морозов, с 9 января 2026 года — почти 150 тысяч.

Напомним, что на Киевщине продолжает работать Food Train, который выдает горячую пищу и оказывает поддержку в сложных условиях.

Также мы сообщали, что рейтинг "Укрзализныци" снизили до "C" — что это значит.