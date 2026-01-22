Укрзализныця начала импортировать электроэнергию на зимний период

УЗ начнет брать половину электричества из-за границы — причины
Укрзализныця переходит на импорт электроэнергии. Такое решение приняли, чтобы снизить давление на украинскую энергосистему в морозный период.
Импорт начали по указанию Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике, сообщили в пресс-службе УЗ.
Зачем УЗ завозит ток из-за рубежа
В зимние месяцы УЗ планирует покрывать внешними поставками примерно половину своего общего потребления электроэнергии.
Это даст энергосистеме возможность "дышать" в часы пиковой нагрузки и уменьшит вероятность аварийных отключений.
Вагоны несокрушимости на маршрутах
Одновременно железнодорожники разворачивают инфраструктуру поддержки для пассажиров. Уже функционируют 16 мобильных пунктов несокрушимости — так называемые "Вагоны несокрушимости". Они стоят в Борисполе, Броварах, Фастове, Василькове и Вишневом.
Только с 10 января эти вагоны посетили более 5 тысяч человек — там согреваются, заряжают телефоны и ждут восстановления света.
Готовность к работе в прифронтовых регионах
Еще около 100 вагонов уже подготовили к выезду в разные области Украины, включая прифронтовые населенные пункты. Они способны быстро менять расположение в зависимости от обстоятельств.
На вокзалах по всей стране работают стационарные пункты несокрушимости. Всего на крупнейших железнодорожных станциях открыли 97 таких локаций.
Сколько людей уже воспользовались помощью
С начала зимы пункты несокрушимости на вокзалах приняли более 400 тысяч посетителей. В период сильных морозов, с 9 января 2026 года — почти 150 тысяч.
Напомним, что на Киевщине продолжает работать Food Train, который выдает горячую пищу и оказывает поддержку в сложных условиях.
Также мы сообщали, что рейтинг "Укрзализныци" снизили до "C" — что это значит.
Читайте Новини.LIVE!