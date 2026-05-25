Рік роботи SkyUp у Кишиневі: авіакомпанія запускає нові закордонні рейси

Успішний рік у Кишиневі: українська авіакомпанія відкриває нові напрямки

Успішний рік у Кишиневі: українська авіакомпанія відкриває нові напрямки

Дата публікації: 25 травня 2026 21:56
Літак SkyUp на злітній смузі. Фото: SkyUp Airlines

Українська авіакомпанія SkyUp підбила підсумки першого року роботи в Кишиневі та оголосила про нові напрямки. З червня перевізник відкриває прямі рейси з Бухареста до Ларнаки (Кіпр). Всього за рік послугами авіакомпанії скористалися майже півмільйона пасажирів.

Підсумки першого року роботи SkyUp в Кишиневі

Авіакомпанія SkyUp, що через російську агресію і закриття повітряного простору України змушена працювати за кордоном, підбила підсумки першого року роботи після відновлення регулярних пасажирських перевезень під власним брендом. Хабом для відновлення роботи авіакомпанії став аеропорт Кишинів у Молдові.

За рік роботи в Молдові авіакомпанія виконала більше 2 тисяч регулярних рейсів і перевезла на них понад 280 тисяч пасажирів. Також було виконано понад 1 тисячу чартерних рейсів, якими скористалося понад 170 тисяч пасажирів. Сумарно пасажиропотік перевищив 450 тисяч осіб.

Найчастіше для своїх подорожей пасажири регулярних рейсів з Кишинева обирали Грецію, Іспанію, Кіпр, Францію та Чехію. Найпопулярнішими чартерними напрямками були Туреччина, Єгипет та Чорногорія.  

Графік, маршрут та ціни рейсу Бухарест — Ларнака

Польоти на Кіпр почнуться 3 червня і завершаться 16 вересня 2026 року. Рейси відправлятимуться щосереди. Квитки доступні для бронювання на офіційному сайті авіакомпанії. Ціни на квитки стартують від 131 євро.

В компанії також нагадали про доступні додаткові послуги, зокрема, можливість забронювати зручне місце в літаку, взяти з собою домашніх улюбленців та додатковий багаж.

Раніше Новини.LIVE писали, в які дні тижня можна "урвати" дешеві авіаквитки. Виявилось, що авіакомпанії іноді оприлюднюють спеціальні пропозиції пізно в понеділок, коли менше людей шукає рейси, і ці пропозиції можуть діяти аж до вівторка вранці.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Ryanair значно збільшить діяльність у польському Катовіце на літо 2026 року. Цей польський аеропорт стане одним із головних хабів Ryanair у Східній Європі. Перевізник інвестує у проєкт 900 мільйонів доларів і зможе виконувати 26 рейсів.

Олександр Шорохов - Редактор
Олександр Шорохов
