Рік роботи SkyUp у Кишиневі: авіакомпанія запускає нові закордонні рейси

Літак SkyUp на злітній смузі. Фото: SkyUp Airlines

Українська авіакомпанія SkyUp підбила підсумки першого року роботи в Кишиневі та оголосила про нові напрямки. З червня перевізник відкриває прямі рейси з Бухареста до Ларнаки (Кіпр). Всього за рік послугами авіакомпанії скористалися майже півмільйона пасажирів.

Підсумки першого року роботи SkyUp в Кишиневі

Авіакомпанія SkyUp, що через російську агресію і закриття повітряного простору України змушена працювати за кордоном, підбила підсумки першого року роботи після відновлення регулярних пасажирських перевезень під власним брендом. Хабом для відновлення роботи авіакомпанії став аеропорт Кишинів у Молдові.

За рік роботи в Молдові авіакомпанія виконала більше 2 тисяч регулярних рейсів і перевезла на них понад 280 тисяч пасажирів. Також було виконано понад 1 тисячу чартерних рейсів, якими скористалося понад 170 тисяч пасажирів. Сумарно пасажиропотік перевищив 450 тисяч осіб.

Найчастіше для своїх подорожей пасажири регулярних рейсів з Кишинева обирали Грецію, Іспанію, Кіпр, Францію та Чехію. Найпопулярнішими чартерними напрямками були Туреччина, Єгипет та Чорногорія.

Графік, маршрут та ціни рейсу Бухарест — Ларнака

Польоти на Кіпр почнуться 3 червня і завершаться 16 вересня 2026 року. Рейси відправлятимуться щосереди. Квитки доступні для бронювання на офіційному сайті авіакомпанії. Ціни на квитки стартують від 131 євро.

В компанії також нагадали про доступні додаткові послуги, зокрема, можливість забронювати зручне місце в літаку, взяти з собою домашніх улюбленців та додатковий багаж.

