Год работы SkyUp в Кишиневе: авиакомпания запускает новые зарубежные рейсы

Самолет SkyUp на взлетной полосе. Фото: SkyUp Airlines

Украинская авиакомпания SkyUp подвела итоги первого года работы в Кишиневе и объявила о новых направлениях. С июня перевозчик открывает прямые рейсы из Бухареста в Ларнаку (Кипр). Всего за год услугами авиакомпании воспользовались почти полмиллиона пассажиров.

Итоги первого года работы SkyUp в Кишиневе

Авиакомпания SkyUp, которая из-за российской агрессии и закрытия воздушного пространства Украины вынуждена работать за рубежом, подвела итоги первого года работы после возобновления регулярных пассажирских перевозок под собственным брендом. Хабом для возобновления работы авиакомпании стал аэропорт Кишинев в Молдове.

За год работы в Молдове авиакомпания выполнила более 2 тысяч регулярных рейсов и перевезла на них более 280 тысяч пассажиров. Также было выполнено более 1 тысячи чартерных рейсов, которыми воспользовалось более 170 тысяч пассажиров. Суммарно пассажиропоток превысил 450 тысяч человек.

Чаще всего для своих путешествий пассажиры регулярных рейсов из Кишинева выбирали Грецию, Испанию, Кипр, Францию и Чехию. Самыми популярными чартерными направлениями были Турция, Египет и Черногория.

График, маршрут и цены рейса Бухарест — Ларнака

Полеты на Кипр начнутся 3 июня и завершатся 16 сентября 2026 года. Рейсы будут отправляться каждую среду. Билеты доступны для бронирования на официальном сайте авиакомпании. Цены на билеты стартуют от 131 евро.

В компании также напомнили о доступных дополнительных услугах, в частности, возможность забронировать удобное место в самолете, взять с собой домашних любимцев и дополнительный багаж.

