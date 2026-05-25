Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Успешный год в Кишиневе: украинская авиакомпания открывает новые рейсы

Успешный год в Кишиневе: украинская авиакомпания открывает новые рейсы

Ua ru
Дата публикации 25 мая 2026 21:56
Год работы SkyUp в Кишиневе: авиакомпания запускает новые зарубежные рейсы
Самолет SkyUp на взлетной полосе. Фото: SkyUp Airlines

Украинская авиакомпания SkyUp подвела итоги первого года работы в Кишиневе и объявила о новых направлениях. С июня перевозчик открывает прямые рейсы из Бухареста в Ларнаку (Кипр). Всего за год услугами авиакомпании воспользовались почти полмиллиона пассажиров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт авиакомпании SkyUp.

Итоги первого года работы SkyUp в Кишиневе

Авиакомпания SkyUp, которая из-за российской агрессии и закрытия воздушного пространства Украины вынуждена работать за рубежом, подвела итоги первого года работы после возобновления регулярных пассажирских перевозок под собственным брендом. Хабом для возобновления работы авиакомпании стал аэропорт Кишинев в Молдове.

За год работы в Молдове авиакомпания выполнила более 2 тысяч регулярных рейсов и перевезла на них более 280 тысяч пассажиров. Также было выполнено более 1 тысячи чартерных рейсов, которыми воспользовалось более 170 тысяч пассажиров. Суммарно пассажиропоток превысил 450 тысяч человек.

Чаще всего для своих путешествий пассажиры регулярных рейсов из Кишинева выбирали Грецию, Испанию, Кипр, Францию и Чехию. Самыми популярными чартерными направлениями были Турция, Египет и Черногория.

Читайте также:

График, маршрут и цены рейса Бухарест — Ларнака

Полеты на Кипр начнутся 3 июня и завершатся 16 сентября 2026 года. Рейсы будут отправляться каждую среду. Билеты доступны для бронирования на официальном сайте авиакомпании. Цены на билеты стартуют от 131 евро.

В компании также напомнили о доступных дополнительных услугах, в частности, возможность забронировать удобное место в самолете, взять с собой домашних любимцев и дополнительный багаж.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, в какие дни недели можно "урвать" дешевые авиабилеты. Оказалось, что авиакомпании иногда обнародуют специальные предложения поздно в понедельник, когда меньше людей ищет рейсы, и эти предложения могут действовать вплоть до вторника утром.

Также Новини.LIVE сообщали, что Ryanair значительно увеличит деятельность в польском Катовице на лето 2026 года. Этот польский аэропорт станет одним из главных хабов Ryanair в Восточной Европе. Перевозчик инвестирует в проект 900 миллионов долларов и сможет выполнять 26 рейсов.

авиарейсы аэропорты пассажиры
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации