Пдорож літаком: в які дні тижня можна придбати найдешевші квитки

Пасажири реєструються на літак.

Експерти з подорожей визначили дні тижня, в якій найвигідніше купувати авіаквитки. Вони розповіли, коли авіакомпанії найчастіше виставляють свої найкращі пропозиції.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Найкращий час для купівлі авіаквитків

Вартість квитка залежать від багатьох факторів — пункту призначення, авіакомпанії та платформи для бронювання. Проте дослідження показують, що час придбання квитків також може мати суттєвий вплив на ціну.

Тревел-фахівці Money Saving Expert поділилася корисними порадами, як знайти найдешевші квитки. Відповідно до їх аналізу, понеділок і вівторок можуть бути найкращими днями для бронювання.

"Купівля авіаквитків на початку тижня може бути вигідною. Дані Skyscanner показують, що авіакомпанії іноді оприлюднюють спеціальні пропозиції пізно в понеділок (коли менше людей шукає рейси), і ці пропозиції можуть діяти аж до вівторка вранці", — розповіли в MSE.

Проте фахівці попередили, що немає жодної гарантії, що саме в ці дні ви зможете знайти найвигіднішу пропозицію, адже ціни залежать від попиту, цін конкурентів, стану економіки та іншого.

"Авіакомпанії використовують програмне забезпечення для динамічного ціноутворення. Воно реагує на такі фактори, як попит, тенденції бронювання та скасування. Ось чому ви можете побачити, як ціна раптово падає або зростає", — поділились в MSE.

Раніше Новини.LIVE розповідали, яку косметику не варто брати із собою в літак. Зокрема, в частині аеропортів пасажирів зобов'язують перекладати рідини в ємності до 100 мл, із загальним обʼємом до 1л. Через порушення цих правил прикордонники можуть навіть викинути ваші улюблені лосьйони та креми для засмаги.

Також Новини.LIVE писали, як не стояти довго в черзі в аеропорту, якщо треба забрати свій багаж. Справа в тому, що найчастіше багаж завантажують до літака незадовго до вильоту, а отже, ймовірність того, що його завантажать першим, залежить від часу реєстрації. Проте інколи вирішальним фактором при загрузці валіз є їхня вага.