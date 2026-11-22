Метро в Києві. Фото: УНІАН

Одним із найпопулярніших видів громадського транспорту у Києві через постійні затори є метрополітен. Проте мало хто замислюється, чим унікальна кожна з його станцій. Зокрема, ширина платформи станції "Поштова" сягає всього 8 метрів і вона є найвужчою у підземці.

Про це повідомляє df1_explore в Instagram, передає Новини.LIVE.

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Найвужча станція метро Києва

Станція "Поштова площа" відкрила свої двері для пасажирів 17 грудня 1976 року. Вона розташована на синій гілці, між станціями "Контрактова площа" та "Майдан Незалежності".

Ширина платформи станції є найвужчою у порівнянні з іншими. Зокрема, ширина платформ станції "Позняки" та "Житомирська" складає 11 метрів, в то час як на "Поштовій площі" — всього 8 метрів.

Така особливість пов'язана із її розташуванням. Вулиця Сагайдачного, під землею якої вона знаходиться, просто не давала можливості на той час побудувати більш широкі платформи.

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Через компактність станції ви також не знайдете на ній технічних приміщень.

Стиль "Поштової площі" вражає білими мармуровими колонами з майоліковими вставками та світильниками у кесонах із перекриттям у формі якорів. Пасажиру всередині станції відчуває себе поблизу величного Дніпра.

Вітраж на станції метро "Поштова площа". Фото: instagram.com/df1_explore

Станцію "Поштова площа" прикрашає вітраж із кольорового скла із назвою "Дніпро", розташований в торці платформи. Цей шедевр був створений талановитою українською художницею Іриною Левитською.

Раніше Новини.LIVE розповідали про незвичайні станції метро в Європі. У Франкфурті вхід до станції "Бокенхаймер Варте" нагадує старий трамвай, який врізався у тротуар. Такий незвичний задум архітектора Збігнєва Пінінського втілили ще у 1986 році, а під час розширення станції його вирішили зберегти.

Також Новини.LIVE писали, що в метро Києва тестують зонування під час роботи підземки як укриття. Нові наліпки рекомендують розташування людей, які приходять в укриття на платформу. Завдяки ним можна знайти туалет та дефібрилятор.