Метро в Києві: машиніст розповів, для чого було запроваджено зонування з позначками

Київський метрополітен. Фото: Новини.LIVE

В київському метрополітені тестують зонування під час роботи підземки як укриття. Зокрема, нещодавно на платформах деяких станцій почали з'являтися цікаві наліпки.

Детальніше про них розповів досвідчений машиніст dmitrij.roda в TikTok, передає Новини.LIVE.

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Зонування в метро Києва

Машиніст розповів, що нові наліпки рекомендують розташування людей, які приходять в укриття на платформу. Вони були створені для того, щоб пасажири не створювали дискомфорт одне для одного і було місце для проходу. Тому пасажирам важливо дотримуватись нових рекомендацій.

Крім того, додаткова інформація знаходиться на вході на саму платформу, де наклеєні розходи руху та інтервали з розмежуванням, як правильно розташовуватися на платформі.

На наліпках показано рекомендації для людей, які приходять в укриття, рекомендовані місця для осіб з дітьми, для осіб з тваринками, маломобільних груп, а також місця для сидіння. Також завдяки ним можна знайти туалет та дефібрилятор.

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Машиніст підкреслив, що найголовніша умова — не розташовуватися за обмежувальну лінію, поки йде рух поїздів. Це буде заважати посадці та висадці пасажирів, а також можна отримати травму.

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