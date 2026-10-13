Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Машиніст розповів, як працюють нові позначки в метро Києва

Машиніст розповів, як працюють нові позначки в метро Києва

Ua ru
13 жовтня 2026 07:25
Метро в Києві: машиніст розповів, для чого було запроваджено зонування з позначками
Київський метрополітен. Фото: Новини.LIVE

В київському метрополітені тестують зонування під час роботи підземки як укриття. Зокрема, нещодавно на платформах деяких станцій почали з'являтися цікаві наліпки.

Детальніше про них розповів досвідчений машиніст dmitrij.roda в TikTok, передає Новини.LIVE.

Реклама

Зонування в метро Києва

Машиніст розповів, що нові наліпки рекомендують розташування людей, які приходять в укриття на платформу. Вони були створені для того, щоб пасажири не створювали дискомфорт одне для одного і було місце для проходу. Тому пасажирам важливо дотримуватись нових рекомендацій.

Крім того, додаткова інформація знаходиться на вході на саму платформу, де наклеєні розходи руху та інтервали з розмежуванням, як правильно розташовуватися на платформі.

На наліпках показано рекомендації для людей, які приходять в укриття, рекомендовані місця для осіб з дітьми, для осіб з тваринками, маломобільних груп, а також місця для сидіння. Також завдяки ним можна знайти туалет та дефібрилятор.

Читайте також:
@dmytro.roda

Помітили нові наліпки на платформі метро ? #метро #pov #recommendations #київ #new

♬ Palm Light - Bumpkin Beat

Машиніст підкреслив, що найголовніша умова — не розташовуватися за обмежувальну лінію, поки йде рух поїздів. Це буде заважати посадці та висадці пасажирів, а також можна отримати травму.

Раніше Новини.LIVE розповідали про секрети, які приховує метрополітен Харкова. Як розповідають харківські дигери, під землею в самому серці міста захована оборонна споруда. Цей бункер площею близько 300-500 кв. м, побудований за радянських часів за останнім словом техніки та захищений 8-тонними броньованими дверима.

Також Новини.LIVE писали про найгарніші станції столичного метрополітену, які варто побачити кожному іноземцю. Завдяки унікальним інтер'єрам, вони закарбовуються у пам'яті. Одна з цих станцій була визнана найкращою іноземними авторитетними виданнями The Daily Telegraph і The Guardian.

Київ метро правила громадський транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації