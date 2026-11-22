Метро в Киеве. Фото: УНИАН

Одним из самых популярных видов общественного транспорта в Киеве из-за постоянных пробок является метрополитен. Однако мало кто задумывается, чем уникальна каждая из его станций. В частности, ширина платформы станции "Почтовая" составляет всего 8 метров, и она является самой узкой в метро.

Об этом сообщает df1_explore в Instagram, передает Новини.LIVE.

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Самая узкая станция метро Киева

Станция "Почтовая площадь" открыла свои двери для пассажиров 17 декабря 1976 года. Она расположена на синей ветке, между станциями "Контрактовая площадь" и "Майдан Независимости".

Ширина платформы этой станции самая узкая по сравнению с другими. В частности, ширина платформ станций "Позняки" и "Житомирская" составляет 11 метров, в то время как на "Почтовой площади" — всего 8 метров.

Такая особенность связана с её расположением. Улица Сагайдачного, под землёй которой она находится, просто не позволяла в то время построить более широкие платформы.

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Из-за компактности станции вы также не найдете на ней технических помещений.

Стиль "Почтовой площади" впечатляет белыми мраморными колоннами с майоликовыми вставками и светильниками в кессонах с перекрытием в форме якорей. Пассажир внутри станции чувствует себя рядом с величественным Днепром.

Витраж на станции метро "Почтовая площадь". Фото: instagram.com/df1_explore

Станцию "Почтовая площадь" украшает витраж из цветного стекла под названием "Днепр", расположенный в торце платформы. Этот шедевр был создан талантливой украинской художницей Ириной Левитской.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о необычных станциях метро в Европе. Во Франкфурте вход на станцию «Бокенхаймер Варте» напоминает старый трамвай, врезавшийся в тротуар. Такой необычный замысел архитектора Збигнева Пининского воплотили ещё в 1986 году, а во время расширения станции его решили сохранить.

Также Новини.LIVE писали, что в киевском метро тестируют зонирование во время работы метро в качестве укрытия. Новые наклейки рекомендуют расположение людей, приходящих в укрытие на платформу. Благодаря им можно найти туалет и дефибриллятор.