Як повернути дешеві квитки Wizz Air чи Ryanair без втрати грошей — хитрощі та секрети

Мандрувати світом літаком часто вигідніше за інші види транспорту. Втім, політика більшості авіалоукостерів, на відміну від автобусних чи залізничних перевізників, не дає можливості повернути квитки, якщо плани змінились.

Про те, як повернути квиток і гроші за нього, якщо летіти не виходить, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис користувачки kuda_dalshe_ua в Instagram.

Повернення авіаквитків

Мандрівниця попередила, що багато людей беруть квитки за мінімальні кошти і не вчитуються в правила повернення. Проте часто вони доволі жорсткі — в такому тарифі квитки повернути не можна, проте туристка порадила скористатись деякими хитрощами.

Зокрема, одним з найлегальніших варіантів відмовитись від квитків — коли компанія надсилає попередження про скасування чи зміну рейсу.

Більшість авіакомпаній у таких випадках пропонує 3 пасажирам такі варіанти:

отримати відшкодування;

забронювати новий рейс;

автоматично прийняти зміни та скоригувати свої плани.

За словами досвідченої мандрівниці, що раніше ви придбаєте квитки, тим більше вірогідність, що графік польотів зміниться.

Пасажири мають право на компенсацію за затриманий чи скасований рейс. Її розмір затверджено регламентом ЄС. Зокрема, для рейсів довжиною до 1500 км відшкодування має бути не менше 250 євро.

Компенсацію можна отримати лише у випадку, якщо авіакомпанія зареєстрована у ЄС, а також рейс буде скасовано чи перенесено саме з її вини а не форс-мажорів (страйки, складні погодні умови та інше).

Також можна сподіватися на овербукінг (коли компанія продає на кілька квитків більше за кількість доступних в літаку місць — Ред.).

В такому випадку авіакомпанії частіше за все пропонують не лише обміняти рейс, а й надають додаткові бонуси у вигляді знижок на інші польоти.

Окрім того, в деяких авіакомпаніях є можливість доплатити за гнучкість та модливість змінити дату вильоту. Зокрема, WIZZ Flex вартує 15 євро.

Дату вильоту без втрати коштів також можна перенести через довідку про хворобу. Вона працює лише випадках серйозних захворювань (застуда та грип не рахуються). Документ має містити штамп та підпис лікаря та включати пряму заборону літати.

Окрім того, дата довідки має відповідати даті вильоту. Запит потрібно подавати після польоту через службу підтримки, заповнивши спеціальну форму авіакомпанії.

