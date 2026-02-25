Видео
Україна
Видео

Главная Транспорт "Урвали" дешевые авиабилеты — как вернуть без потери средств

"Урвали" дешевые авиабилеты — как вернуть без потери средств

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 11:45
Как вернуть дешевые билеты Wizz Air или Ryanair без потери денег
Возврат дешевых билетов на самолет без потери средств. Фото: Freepik, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Путешествовать по миру самолетом часто выгоднее других видов транспорта. Впрочем, политика большинства авиакомпаний, в отличие от автобусных или железнодорожных перевозчиков, не возвращает деньги за билеты.

О том, как вернуть билет и деньги за него, если лететь не получается, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на публикацию пользовательницы kuda_dalshe_ua в Instagram.

Возврат авиабилетов

Путешественница предупредила, что многие люди берут билеты за минимальные средства и не вчитываются в правила возврата. Однако часто они довольно жесткие — в таком тарифе билеты вернуть нельзя, однако туристка посоветовала воспользоваться некоторыми хитростями.

В частности, одним из самых легальных вариантов отказаться от билетов - когда компания присылает предупреждение об отмене или изменении рейса.

Большинство авикомпаний в таких случаях предлагает 3 пассажирам такие варианты:

  • получить возмещение;
  • забронировать новый рейс;
  • автоматически принять изменения и скорректировать свои планы.

По словам опытной путешественницы, чем раньше вы приобретете билеты, тем больше вероятность, что график полетов изменится.

Пассажиры имеют право на компенсацию за задержанный или отмененный рейс. Ее размер определен регламентом ЕС. В частности, для рейсов длиной до 1500 км возмещение должно быть не менее 250 евро.

Компенсацию можно получить только в случае, если авиакомпания зарегистрирована в ЕС, а также рейс был отменен яи перенесен именно по ее вине а не форс-мажоров (забастовки, сложные погодные условия и прочее).

Также можно надеяться на овербукинг (когда компания продает на несколько билетов больше количества доступных в самолете мест — Ред.).

В таком случае авиакомпании чаще всего предлагают не только обменять рейс, но и предоставляют дополнительные бонусы в виде скидок на другие полеты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кроме того, в дяких авиакопманиях есть возможность доплатить за гибкость и возможность изменить дату вылета. В частности, WIZZ Flex стоит 15 евро.

Дату вылета без потери средств можно перенести через справку о болезни. Она работает только в случаях серьезных заболеваний (простуда и грипп не считаются). Документ должен содержать штамп и подпись врача и включать прямой запрет летать.

Кроме того, дата справки должна соответствовать дате вылета. Запрос нужно подавать после полета через службу поддержки, заполнив специальную форму авиакомпании.

Ранее мы рассказывали, из-за каких болезней могут отказать тем, кто хочет стать стюардессой. В частности, чаще всего поводами для отказа являются проблемы с сердцем, нервной системой и дыхательной системами.

Также писали, какой аэропорт мира считают одним из самых сложных и опасных в Европе. Дело в том, что самолеты садятся между скалистыми стенами и даже незначительное отклонение от заданной траектории сразу уменьшает расстояние до гор до минимально допустимого предела. Кроме того, горные потоки воздуха генерируют локальную турбулентность, поэтому рейсы часто задерживают или отправляют на запасные аэродромы.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
