United Airlines устанавливает новые кресла, из которых можно будет сложить кровать

Самолет United Airlines доставляет пассажиров. Фото: prnewswire.com

Одна из крупнейших авиакомпаний США внедряет инновационный дизайн кресел, который позволяет превратить целый ряд в диван во время дальнемагистральных рейсов. В 2027 году в самолетах United Airlines можно будет забронировать услугу "Relax Row". За доплату пассажиры смогут отдохнуть с комфортом в самолете перед насыщенным отпуском.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mail.

United Airlines обновит кресла для пассажиров

Авиакомпании начали зарабатывать на пассажирах, которые готовы доплатить за то, чтобы соседние места оставались свободными. В частности, авиакомпания United Airlines ввела новую услугу "Relax Row". С 2027 года пассажиры смогут забронировать сразу три соседних места в экономклассе.

Каждое место в самолете оборудовано подставкой для ног, которую можно поднять и составить некое подобие кровати. Бортпроводники будут предоставлять пассажирам матрас, одеяло и две подушки (плюс мягкую игрушку, если вы путешествуете с детьми).

Пассажиры могут забронировать ряды "Relax Row" как для одного человека, так и для пары или семьи из трех человек. В каждом самолете для этого будет выделено до 12 рядов.

Читайте также:

The whole row is alllllll yours.



Добро пожаловать в United Relax Row, три соседних кресла United Economy с регулируемыми подставками для ног, которые можно поднять или опустить, чтобы создать уютное лежачее пространство для растяжки...



Вы также получите наматрасник, одеяло и две подушки. Если... pic.twitter.com/Q6gcOuXbXo - United Airlines (@united) 24 марта 2026 г.

До 2030 года ряды "United Relax Row" будут доступны на более 200 самолетах моделей 787 и 777, принадлежащих авиакомпании.

Частые вопросы

Какую сумку украинцы могут взять на борт United Airlines без доплат?

Авиакомпания United Airlines позволяет большинству пассажиров брать с собой одну единицу ручной клади размерами до 23 см × 35 см × 56 см. Также без доплат можно взять с собой сумочку, рюкзак или сумку с ноутбуком размерами до 22 см × 25 см × 43 см.

Когда украинцам нужно зарегистрироваться на рейс United Airlines?

С 3 июня 2025 года авиакомпания United Airlines требует от пассажиров пройти регистрацию минимум за 45 минут до вылета на внутренних рейсах и за 60 минут — на международных, независимо от наличия багажа.

Онлайн-регистрация открывается за 24 часа до вылета. Несоблюдение этих сроков может привести к потере права на посадку.