Акведук Понтсісілт в Британії: чим він вражає туристів (фото)

Акведук Понтсісілт в Британії. Фото: Tripadvisor

У Британії розташований вражаючий інженерний пам'ятник, який обов'язково варто відвідати мандрівникам. Цей об’єкт входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Акведук Понтсісілт простягається через Англію та Уельс.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Чим унікальний найвищий у світі канал

Канал Понтсісілт простягається на 18 кілометрів. До його складу входять акведуки, тунелі та віадуки.

Відвідувачі можуть "перетнути річку в небі" на цьому об'єкті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, який визнано найвищим каналом у світі.

Канал нагадує відвідувачам про промислову та інженерну спадщину цього краю — наріжний камінь місцевості, над якою він пролягає. Його мальовнича сільська місцевість приваблює величезну кількість шанувальників природи та історії.

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Відвідувачі можуть проплисти на човні по акведуку, який спирається на 18 кам’яних опор над річкою Ді. Він був створений геніями інженерної думки — Томасом Телфордом та Вільямом Джессопом та став важливою частиною промислової революції.

У 2009 році акведук був внесений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Ця споруда з 18 арками, збудована з каменю та чавуну, була завершена в 1805 році, а на її проєктування та будівництво пішло десять років. Її ширина становить (3,7 метра), і це найдовший акведук у Великій Британії, а також найвищий канальний акведук у світі", — йдеться в описі ЮНЕСКО.

Поруч із водотоком з одного боку акведука пролягає буксирна доріжка, що дозволяє туристам прогулятися по ній і насолодитися приголомшливими краєвидами долини Ді.

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