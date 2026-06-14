Акведук Понтсісілт в Британії: чим він вражає туристів (фото)

Унікальні краєвиди: де розташований найвищий канал у світі
У Британії розташований вражаючий інженерний пам'ятник, який обов'язково варто відвідати мандрівникам. Цей об’єкт входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Акведук Понтсісілт простягається через Англію та Уельс.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.
Чим унікальний найвищий у світі канал
Канал Понтсісілт простягається на 18 кілометрів. До його складу входять акведуки, тунелі та віадуки.
Відвідувачі можуть "перетнути річку в небі" на цьому об'єкті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, який визнано найвищим каналом у світі.
Канал нагадує відвідувачам про промислову та інженерну спадщину цього краю — наріжний камінь місцевості, над якою він пролягає. Його мальовнича сільська місцевість приваблює величезну кількість шанувальників природи та історії.
Відвідувачі можуть проплисти на човні по акведуку, який спирається на 18 кам’яних опор над річкою Ді. Він був створений геніями інженерної думки — Томасом Телфордом та Вільямом Джессопом та став важливою частиною промислової революції.
У 2009 році акведук був внесений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
"Ця споруда з 18 арками, збудована з каменю та чавуну, була завершена в 1805 році, а на її проєктування та будівництво пішло десять років. Її ширина становить (3,7 метра), і це найдовший акведук у Великій Британії, а також найвищий канальний акведук у світі", — йдеться в описі ЮНЕСКО.
Поруч із водотоком з одного боку акведука пролягає буксирна доріжка, що дозволяє туристам прогулятися по ній і насолодитися приголомшливими краєвидами долини Ді.
Раніше Новини.LIVE розповідали, де розташована наймоторошніша залізниця світу. На ній потяги спускаються під кутом 52 градуси — від такого екстриму в будь-кого волосся стане дибки. На таку поїздку можуть наважитися лише найсміливіші.
Також Новини.LIVE писали, де розташований найвищий міст у світі. Його висота складає рекордні сягає рекордні 625 метри. Міст має скляну підлогу і перейти його наважаться лише найсміливіші.