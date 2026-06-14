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Главная Транспорт Уникальные пейзажи: где находится самый высокий канал в мире

Уникальные пейзажи: где находится самый высокий канал в мире

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Дата публикации 14 июня 2026 20:04
Акведук Понцисилт в Великобритании: чем он впечатляет туристов (фото)
Акведук Понцисилт в Великобритании. Фото: Tripadvisor

В Великобритании находится впечатляющий инженерный памятник, который обязательно стоит посетить путешественникам. Этот объект входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Акведук Понтсисилт простирается через Англию и Уэльс.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Чем уникален самый высокий в мире канал

Канал Понтсисилт простирается на 18 километров. В его состав входят акведуки, туннели и виадуки.

Посетители могут "пересечь реку в небе" на этом объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, который признан самым высоким каналом в мире.

Канал напоминает посетителям о промышленном и инженерном наследии этого края — краеугольном камне местности, над которой он пролегает. Его живописная сельская местность привлекает огромное количество поклонников природы и истории.

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Посетители могут проплыть на лодке по акведуку, который опирается на 18 каменных опор над рекой Ди. Он был создан гениями инженерной мысли — Томасом Телфордом и Уильямом Джессопом — и стал важной частью промышленной революции.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2009 году акведук был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Это сооружение с 18 арками, построенное из камня и чугуна, было завершено в 1805 году, а на его проектирование и строительство ушло десять лет. Ее ширина составляет 3,7 метра, и это самый длинный акведук в Великобритании, а также самый высокий канальный акведук в мире", — говорится в описании ЮНЕСКО.

Рядом с водотоком с одной стороны акведука пролегает буксирная дорожка, что позволяет туристам прогуляться по ней и насладиться потрясающими видами долины Ди.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, где находится самая страшная железная дорога в мире. На ней поезда спускаются под углом 52 градуса — от такого экстрима у любого волосы встанут дыбом. На такую поездку могут решиться только самые смелые.

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Великобритания мост путешествие
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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