Подорожі з УЗ: коли пасажирам чекати на літній графік

Пасажири Укрзалізниці поспішають на свій рейс. Фото: Новини.LIVE

В Україні розпочався сезон літніх відпусток і придбати квитки на потяг стало майже нереально. Крім того, Росія постійно знищує та пошкоджує рухомий склад Укрзалізниці. Проте вже наприкінці місяця перевізник має додати рейси на літній графік.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт УЗ.

Літній графік УЗ

До компанії звернувся пасажирка, яка намагалась придбати квитки на потяг одразу після відкриття продажу.

"Шановне товариство. Як ви взагалі купуєте квитки на потяг, як встигаєте? 8.45 сьогодні відкритий продаж і вже все продано", — поскаржилася вона.

В Укрзалізниці відповіли, що на деякі напрямки був закритий продаж у зв'язку з введенням в дію нового літнього графіку з 28 червня.

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Перевізник пообіцяв невдовзі повідомити про додані рейси, адже вже завершуються останні коригування графіка.

Нагадаємо, що під час війни продаж квитків на більшість прямих потягів відкривається за 20 діб до відправлення о 8:00. Для рейсів до Польщі та зворотно — за 20 діб о 9:00.

Водночас, на транзитні рейси квитки надходять в продаж ближче до дат відправлення. Найчастіше їх додають за 10-1 діб до відправлення поїзда.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що як діяти пасажирам УЗ, якщо в потязі не працює ні вентиляція, ні кондиціонери. Їздити в задушливому потязі влітку може бути небезпечним для людини. Мандрівникам варто вимагати дотримання своїх прав.

Також Новини.LIVE писали про те, як варто купувати квитки Укрзалізниці у пікові періоди. Зокрема, можна скористатися автовикупом і система придбає потрібні місця за вас. Проте він доступний не на усіх напрямках.