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Главная Транспорт Укрзализныця изменит график на лето: когда ждать новые поезда

Укрзализныця изменит график на лето: когда ждать новые поезда

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 10:37
Путешествия с УЗ: когда пассажирам ждать летний график
Пассажиры Укрзализныци спешат на свой рейс. Фото: Новини.LIVE

В Украине начался сезон летних отпусков и приобрести билеты на поезд стало почти нереально. Кроме того, Россия постоянно уничтожает и повреждает подвижной состав Укрзализныци. Однако уже в конце месяца перевозчик должен добавить рейсы на летний график.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт УЗ.

Летний график УЗ

В компанию обратилась пассажирка, которая пыталась приобрести билеты на поезд сразу после открытия продаж.

"Уважаемое общество. Как вы вообще покупаете билеты на поезд, как успеваете? 8.45 сегодня открыта продажа и уже все продано", — пожаловалась она.

В Укрзализныце ответили, что на некоторые направления была закрыта продажа в связи с введением в действие нового летнего графика с 28 июня.

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Перевозчик пообещал вскоре сообщить о добавленных рейсах, ведь уже завершаются последние корректировки графика.

Напомним, что во время войны продажа билетов на большинство прямых поездов открывается за 20 суток до отправления в 8:00. Для рейсов в Польшу и обратно — за 20 суток в 9:00.

В то же время, на транзитные рейсы билеты поступают в продажу ближе к датам отправления. Чаще всего их добавляют за 10-1 суток до отправления поезда.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что как действовать пассажирам УЗ, если в поезде не работает ни вентиляция, ни кондиционеры. Ездить в душном поезде летом может быть опасным для человека. Путешественникам стоит требовать соблюдения своих прав.

Также Новини.LIVE писали о том, как стоит покупать билеты Укрзализныци в пиковые периоды. В частности, можно воспользоваться автовыкупом и система приобретет нужные места за вас. Однако он доступен не на всех направлениях.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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