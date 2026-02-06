УЗ оновила маршрути до Сум та Ворохти

Укрзалізниця запустила оновлені поїзди на популярних напрямках
Національний перевізник Укрзалізниця запустила оновлений поїзд на одному з найпопулярніших карпатських напрямків та у напрямку Сум.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.
Що це за поїзд
Йдеться про сполучення Львів — Ворохта, яке активно використовують для реабілітації українських захисників, відпочинку дитячих груп і сімейних поїздок.
Пасажирів перевозять поїзди №808Ш Львів — Ворохта та №807Ш Ворохта — Львів. Перший рейс уже відбувся.
У компанії зазначають, що маршрут залишається одним із найбільш затребуваних у напрямку Карпат.
Бонуси для пасажирів
Пасажири першого рейсу отримали сувеніри. Для всіх наступних мандрівників передбачили знижку — з квитком на цей поїзд можна дешевше скористатися ратраками в Буковелі.
Таким чином Укрзалізниця намагається зробити поїздку до гір не лише зручнішою, а й вигіднішою.
Крім того, аби забезпечити зручне та передбачуване сполучення на Слобожанщині, покращити транспортну доступність регіону й створити комфортні пересадки на поїзди по Україні та за кордон, поїзд №213/214 Харків — Суми курсуватиме щоденно, починаючи з 7 лютого.
Графік наступний:
▪️ з Харкова — о 09:00, прибуття до Сум — о 12:17
▪️ із Сум — о 12:56, прибуття до Харкова — о 16:01
Нагадаємо, що попит на поїздки до Карпат зростає. Нещодавно Укрзалізниця також запустила прямий щоденний рейс Одеса — Рахів без пересадок. Новий маршрут з’єднав південь України з гірськими курортами.
Також ми повідомляли, який вигляд має сучасний плацкарт УЗ.
