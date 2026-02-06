УЗ оновила маршрути до Сум та Ворохти

Потяг УЗ. Фото: Укрзалізниця

Національний перевізник Укрзалізниця запустила оновлений поїзд на одному з найпопулярніших карпатських напрямків та у напрямку Сум.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланям на пресслужбу Укрзалізниці.

Що це за поїзд

Йдеться про сполучення Львів — Ворохта, яке активно використовують для реабілітації українських захисників, відпочинку дитячих груп і сімейних поїздок.

Пасажирів перевозять поїзди №808Ш Львів — Ворохта та №807Ш Ворохта — Львів. Перший рейс уже відбувся.

У компанії зазначають, що маршрут залишається одним із найбільш затребуваних у напрямку Карпат.

Бонуси для пасажирів

Пасажири першого рейсу отримали сувеніри. Для всіх наступних мандрівників передбачили знижку — з квитком на цей поїзд можна дешевше скористатися ратраками в Буковелі.

Таким чином Укрзалізниця намагається зробити поїздку до гір не лише зручнішою, а й вигіднішою.

Крім того, аби забезпечити зручне та передбачуване сполучення на Слобожанщині, покращити транспортну доступність регіону й створити комфортні пересадки на поїзди по Україні та за кордон, поїзд №213/214 Харків — Суми курсуватиме щоденно, починаючи з 7 лютого.

Графік наступний:

▪️ з Харкова — о 09:00, прибуття до Сум — о 12:17

▪️ із Сум — о 12:56, прибуття до Харкова — о 16:01

Нагадаємо, що попит на поїздки до Карпат зростає. Нещодавно Укрзалізниця також запустила прямий щоденний рейс Одеса — Рахів без пересадок. Новий маршрут з’єднав південь України з гірськими курортами.

Також ми повідомляли, який вигляд має сучасний плацкарт УЗ.