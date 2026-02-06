Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Укрзалізниця запустила оновлені поїзди на популярних напрямках

Укрзалізниця запустила оновлені поїзди на популярних напрямках

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 21:19
УЗ оновила маршрути до Сум та Ворохти
Потяг УЗ. Фото: Укрзалізниця

Національний перевізник Укрзалізниця запустила оновлений поїзд на одному з найпопулярніших карпатських напрямків та у напрямку Сум. 
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланям на пресслужбу Укрзалізниці.

Що це за поїзд

Йдеться про сполучення Львів — Ворохта, яке активно використовують для реабілітації українських захисників, відпочинку дитячих груп і сімейних поїздок.

Реклама
Читайте також:

Пасажирів перевозять поїзди №808Ш Львів — Ворохта та №807Ш Ворохта — Львів. Перший рейс уже відбувся.
У компанії зазначають, що маршрут залишається одним із найбільш затребуваних у напрямку Карпат.

Бонуси для пасажирів

Пасажири першого рейсу отримали сувеніри. Для всіх наступних мандрівників передбачили знижку — з квитком на цей поїзд можна дешевше скористатися ратраками в Буковелі.

Таким чином Укрзалізниця намагається зробити поїздку до гір не лише зручнішою, а й вигіднішою.

Крім того, аби забезпечити зручне та передбачуване сполучення на Слобожанщині, покращити транспортну доступність регіону й створити комфортні пересадки на поїзди по Україні та за кордон, поїзд №213/214 Харків — Суми курсуватиме щоденно, починаючи з 7 лютого.

Графік наступний:

▪️ з Харкова — о 09:00, прибуття до Сум — о 12:17

▪️ із Сум — о 12:56, прибуття до Харкова — о 16:01

Нагадаємо, що попит на поїздки до Карпат зростає. Нещодавно Укрзалізниця також запустила прямий щоденний рейс Одеса — Рахів без пересадок. Новий маршрут з’єднав південь України з гірськими курортами.

Також ми повідомляли, який вигляд має сучасний плацкарт УЗ

Укрзалізниця Карпати поїзди Сумська область пасажири
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації