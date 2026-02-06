УЗ обновила маршруты в Сумы и Ворохту

Поезд УЗ. Фото: Укрзализныця

Национальный перевозчик Укрзализныця запустила обновленный поезд на одном из самых популярных карпатских направлений и в направлении Сум.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

Что это за поезд

Речь идет о сообщении Львов - Ворохта, которое активно используют для реабилитации украинских защитников, отдыха детских групп и семейных поездок.

Пассажиров перевозят поезда №808Ш Львов - Ворохта и №807Ш Ворохта - Львов. Первый рейс уже состоялся.

В компании отмечают, что маршрут остается одним из самых востребованных в направлении Карпат.

Бонусы для пассажиров

Пассажиры первого рейса получили сувениры. Для всех последующих путешественников предусмотрели скидку - с билетом на этот поезд можно дешевле воспользоваться ратраками в Буковеле.

Таким образом Укрзализныця пытается сделать поездку в горы не только удобной, но и выгодной.

Кроме того, чтобы обеспечить удобное и предсказуемое сообщение на Слобожанщине, улучшить транспортную доступность региона и создать комфортные пересадки на поезда по Украине и за границу, поезд №213/214 Харьков - Сумы будет курсировать ежедневно, начиная с 7 февраля.

График следующий:

▪️ из Харькова - в 09:00, прибытие в Сумы - в 12:17

▪️ из Сум - в 12:56, прибытие в Харьков - в 16:01

Напомним, что спрос на поездки в Карпаты растет. Недавно Укрзализныця также запустила прямой ежедневный рейс Одесса - Рахов без пересадок. Новый маршрут соединил юг Украины с горными курортами.

Также мы сообщали, как выглядит современный плацкарт УЗ.