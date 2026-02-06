Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Укрзализныця запустила обновленные поезда на популярных направлениях

Укрзализныця запустила обновленные поезда на популярных направлениях

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 21:19
УЗ обновила маршруты в Сумы и Ворохту
Поезд УЗ. Фото: Укрзализныця

Национальный перевозчик Укрзализныця запустила обновленный поезд на одном из самых популярных карпатских направлений и в направлении Сум.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

Реклама
Читайте также:

Что это за поезд

Речь идет о сообщении Львов - Ворохта, которое активно используют для реабилитации украинских защитников, отдыха детских групп и семейных поездок.

Пассажиров перевозят поезда №808Ш Львов - Ворохта и №807Ш Ворохта - Львов. Первый рейс уже состоялся.
В компании отмечают, что маршрут остается одним из самых востребованных в направлении Карпат.

Бонусы для пассажиров

Пассажиры первого рейса получили сувениры. Для всех последующих путешественников предусмотрели скидку - с билетом на этот поезд можно дешевле воспользоваться ратраками в Буковеле.

Таким образом Укрзализныця пытается сделать поездку в горы не только удобной, но и выгодной.

Кроме того, чтобы обеспечить удобное и предсказуемое сообщение на Слобожанщине, улучшить транспортную доступность региона и создать комфортные пересадки на поезда по Украине и за границу, поезд №213/214 Харьков - Сумы будет курсировать ежедневно, начиная с 7 февраля.

График следующий:

▪️ из Харькова - в 09:00, прибытие в Сумы - в 12:17

▪️ из Сум - в 12:56, прибытие в Харьков - в 16:01

Напомним, что спрос на поездки в Карпаты растет. Недавно Укрзализныця также запустила прямой ежедневный рейс Одесса - Рахов без пересадок. Новый маршрут соединил юг Украины с горными курортами.

Также мы сообщали, как выглядит современный плацкарт УЗ.

Укрзализныця Карпаты поезда Сумская область пассажиры
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации