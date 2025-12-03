Відео
Головна Транспорт Укрзалізниця відкрила нові можливості для пасажирів — деталі

Укрзалізниця відкрила нові можливості для пасажирів — деталі

Дата публікації: 3 грудня 2025 10:25
3000 км Україною — в УЗ розкрили деталі програми для пасажирів
Потяг УЗ. Фото: УНІАН

Відсьогодні, 3 грудня, в українців з'явилась можливість скористатися програмою "3000 км Україною". Квитки Укрзалізниці доступні на низку регіональних потягів, а також на дитячі купе. Пасажири також можуть забронювати місця в кількох потягах 2 класу в Інтерсіті+.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Читайте також:

3000 км Україною

Зазначається, що нова транспортна ініціатива надає пасажирам 3000 км поїздок у непікові періоди — коли є вільні місця. Квитки за цією програмою доступні у вагонах плацкарт, купе, регіональних поїздах та 2 класі Інтерсіті.

Програма "3000 км Україною" відкривається 3 грудня о 10 ранку. Пасажири можуть придбати до 4 квитків сумарно на 3000 кілометрів. В компанії повідомили, що в першу мандрівку за новою транспортною ініціативою можна буде вирушити вже цієї п'ятниці.

В УЗ підкреслили, що незабаром планується додати ще близько 250 000 місць на місяць. Додаткові місця дадуть компанії можливість розвантажити піковий час та стимулювати подорожувати тих українців, для яких головним фактором є доступність, а не час мандрівки.

В компанії пояснили, що для того, щоб скористатися програмою, необхідно оновити застосунок, верифікуватися в Дії та у розділі "3000 км Україною" обрати "Отримати кілометри". 

Раніше ми розповідали, на які залізничні напрямки нині поширюється програма "3000 км Україною".

Також ми писали, що Укрзалізниця запровадила новий графік руху поїздів на 2025-2026 роки, за яким прискорила один з найпопулярніших прямих потягів міжнародного сполучення №67/68 Київ — Варшава на 2 години.

поїздки Укрзалізниця подорож транспорт туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
