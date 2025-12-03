3000 км Україною — в УЗ розкрили деталі програми для пасажирів

Потяг УЗ. Фото: УНІАН

Відсьогодні, 3 грудня, в українців з'явилась можливість скористатися програмою "3000 км Україною". Квитки Укрзалізниці доступні на низку регіональних потягів, а також на дитячі купе. Пасажири також можуть забронювати місця в кількох потягах 2 класу в Інтерсіті+.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

3000 км Україною

Зазначається, що нова транспортна ініціатива надає пасажирам 3000 км поїздок у непікові періоди — коли є вільні місця. Квитки за цією програмою доступні у вагонах плацкарт, купе, регіональних поїздах та 2 класі Інтерсіті.

Програма "3000 км Україною" відкривається 3 грудня о 10 ранку. Пасажири можуть придбати до 4 квитків сумарно на 3000 кілометрів. В компанії повідомили, що в першу мандрівку за новою транспортною ініціативою можна буде вирушити вже цієї п'ятниці.

В УЗ підкреслили, що незабаром планується додати ще близько 250 000 місць на місяць. Додаткові місця дадуть компанії можливість розвантажити піковий час та стимулювати подорожувати тих українців, для яких головним фактором є доступність, а не час мандрівки.

В компанії пояснили, що для того, щоб скористатися програмою, необхідно оновити застосунок, верифікуватися в Дії та у розділі "3000 км Україною" обрати "Отримати кілометри".

