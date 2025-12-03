3000 км по Украине — в УЗ раскрыли детали программы для пассажиров

Поезд УЗ. Фото: УНИАН

С сегодняшнего дня, 3 декабря, у украинцев появилась возможность воспользоваться программой "3000 км по Украине". Билеты Укрзализныци доступны на ряд региональных поездов, а также на детские купе. Пассажиры также могут забронировать места в нескольких поездах 2 класса в Интерсити+.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

3000 км по Украине

Отмечается, что новая транспортная инициатива предоставляет пассажирам 3000 км поездок в непиковые периоды — когда есть свободные места. Билеты по этой программе доступны в вагонах плацкарт, купе, региональных поездах и 2 классе Интерсити.

Программа "3000 км по Украине" открывается 3 декабря в 10 утра. Пассажиры могут приобрести до 4 билетов суммарно на 3000 километров. В компании сообщили, что в первое путешествие по новой транспортной инициативе можно будет отправиться уже в эту пятницу.

В УЗ подчеркнули, что вскоре планируется добавить еще около 250 000 мест в месяц. Дополнительные места дадут компании возможность разгрузить пиковое время и стимулировать путешествовать тех украинцев, для которых главным фактором является доступность, а не время путешествия.

В компании объяснили, что для того, чтобы воспользоваться программой, необходимо обновить приложение, верифицироваться в Дії и в разделе "3000 км по Украине" выбрать "Получить километры".

