Укрзализныця открыла новые возможности для пассажиров — детали

Дата публикации 3 декабря 2025 10:25
3000 км по Украине — в УЗ раскрыли детали программы для пассажиров
Поезд УЗ. Фото: УНИАН

С сегодняшнего дня, 3 декабря, у украинцев появилась возможность воспользоваться программой "3000 км по Украине". Билеты Укрзализныци доступны на ряд региональных поездов, а также на детские купе. Пассажиры также могут забронировать места в нескольких поездах 2 класса в Интерсити+.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Читайте также:

3000 км по Украине

Отмечается, что новая транспортная инициатива предоставляет пассажирам 3000 км поездок в непиковые периоды — когда есть свободные места. Билеты по этой программе доступны в вагонах плацкарт, купе, региональных поездах и 2 классе Интерсити.

Программа "3000 км по Украине" открывается 3 декабря в 10 утра. Пассажиры могут приобрести до 4 билетов суммарно на 3000 километров. В компании сообщили, что в первое путешествие по новой транспортной инициативе можно будет отправиться уже в эту пятницу.

В УЗ подчеркнули, что вскоре планируется добавить еще около 250 000 мест в месяц. Дополнительные места дадут компании возможность разгрузить пиковое время и стимулировать путешествовать тех украинцев, для которых главным фактором является доступность, а не время путешествия.

В компании объяснили, что для того, чтобы воспользоваться программой, необходимо обновить приложение, верифицироваться в Дії и в разделе "3000 км по Украине" выбрать "Получить километры".

Ранее мы рассказывали, на какие железнодорожные направления сейчас распространяется программа "3000 км по Украине".

Также мы писали, что Укрзализныця ввела новый график движения поездов на 2025-2026 годы, по которому ускорила один из самых популярных прямых поездов международного сообщения №67/68 Киев — Варшава на 2 часа.

поездки Укрзализныця путешествие транспорт туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
