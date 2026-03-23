Укрзалізниця вдосконалила сервіс: нові доступні страви та послуги

Укрзалізниця вдосконадила сервіс: нові доступні страви та послуги

Дата публікації: 23 березня 2026 16:37
Потяг Укрзалізниці очікує на пасажирів. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Національний перевізник "Укрзалізниця" розширила перелік доступних товарів в потягах. Відтепер українці зможуть витрачати менше часу на вокзалах та у супермаркетах. Все необхідне можна буде придбати у провідників.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення пресслужби УЗ.

УЗ розширила меню

Відтепер під час бронювання квитка пасажири можуть одразу замовити фірмові дріпи кави — поштучно або ексклюзивним набором.

До гарячого напою пасажири можуть придбати корисні солодощі — батончики, названі на честь потягів. Їх можна купувати поштучно чи у форматі подарункового набору.

В потязі не лише можна перекусити смаколиками, а й ситно поїси. Зокрема, в провідника можна буде придбати кашу з сиром пармезан, локшину з куркою та овочами, суп чи навіть гранолу.

Укрзалізниця також розширила меню для дітей. Зокрема, батьки можуть придбати корисні смузі, пастилу чи фруктові страйпи.

Перевізник пообіцяв незабаром розширити меню і для петбатьків. УЗ додасть смаколики для собак. 

Крім того, компанія потурбувалася і про "їжу для розуму". Під час бронювання квитка із чаєм та кавою можна буде купувати книжки.

Раніше Укрзалізниця попередила, що через нестабільну безпекову ситуацію продаж квитків на потяги 66/779 Київ — Суми та 776/775 сполученням Київ – Суми – Київ відкривається за 5 днів до відправлення потягу, а не за 20, як зазвичай.

Також в Укрзалізниці розповіли, що робити пасажирам у разі надзвичайної ситуації. Зокрема, суворо забороняється створювати тисняву, панікувати. Під час евакуації необхідно швидко відійти на безпечну відстань від вагона або до вказаного залізничниками місця.

Часті питання

Чи можна брати у потяг алкоголь?

Відповідно до чинних правил користування залізничним транспортом та вимог законодавства України, вживання алкогольних напоїв у поїздах заборонене.

У разі порушення правил поїзна бригада має право викликати представників поліції на станцію для реагування. Таким чином нетверезого пасажира можуть висадити просто на одній з проміжних станцій.

Що входить у вартість квитка Укрзалізниці?

Під час мандрівки пасажир має право звернутися до провідника за питною водою або окропом, отримати базові ліки з аптечки, користуватися мікрохвильовкою та холодильником у купе провідника та без доплат отримати ремені безпеки.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
