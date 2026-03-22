Квитки на потяг: Укрзалізниця попередила про зміни

Пасажири чекають на свій потяг на столичному вокзалі. Фото: Новини.LIVE

Через постійні атаки Росії Укрзалізниця вимушена постійно змінювати графіки потягів та оперативно відслідковувати безпекову ситуацію. Зокрема, перевізник на деяких рейсах змінив кількість днів, коли квитки надходять у продаж.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

Пасажирка поцікавилась у перевізника за скільки днів можна купити квитки з Києва в Суми.

В Укрзалізниці відповіли, що нині продаж квитків на потяги 66/779 Київ — Суми та 776/775 сполученням Київ – Суми – Київ відкривається за 5 днів до відправлення потягу.

Компанія скоротила терміни через коригування розкладу.

Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця підвищила вартість постільних комплектів. За нього пасажирам доведеться вже віддати 95 гривень, замість звичних 80 гривень.

Комплекти здорожчали як у плацкартних, так і у купейних вагонах.

Також ми розповідали, скільки в середньому заробляють на місяць провідники Укрзалізниці. Перевізник доплачує працівникам, які працюють поблизу прифронтових зон.

В компанії запевнили, що нині шукають усі можливі шляхи виходу з кризи, і в разі покращення фінансового стану компанії питання підвищення рівня оплати працівникам стане пріоритетним.

Часті питання

Коли з'являються в продажі квитки УЗ?

Попередній продаж квитків УЗ відкривається за 20 днів до відправлення потягу. Посадкові талони з'являються у проміжку часу між 8:00 і 9:00. Квитки пасажири можуть придбати у онлайн-сервісах на сайті та в додатку УЗ, а також у залізничних касах.

Як повернути квитки УЗ?

Повертати квитки необхідно на тій же платформі, де ви їх купували — на сайті чи в додатку. У застосунку потрібно обрати розділ "Придбані квитки" і натиснути на кнопку з трьома крапками біля квитка та "повернути квиток".

На сайті УЗ це можна зробити, обравши в меню "мої квитки". Так само натисніть позначку з трьома крапками та поверніть.

На касі можна повернути квиток, додатково сплативши 12 гривень за перетворення електронного квитка на бланк суворої звітності.