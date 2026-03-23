Укрзализныця усовершенствовала сервис: новые доступные блюда и услуги

Поезд Укрзализныци ожидает пассажиров. Фото: Укрзализныця/Facebook

Национальный перевозчик "Укрзализныця" расширила перечень доступных товаров в поездах. Отныне украинцы смогут тратить меньше времени на вокзалах и в супермаркетах. Все необходимое можно будет приобрести у проводников.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение пресс-службы УЗ.

Читайте также:

УЗ расширила меню

Отныне при бронировании билета пассажиры могут сразу заказать фирменные дрипы кофе — поштучно или эксклюзивным набором.

К горячему напитку пассажиры могут приобрести полезные сладости — батончики, названные в честь поездов. Их можно покупать поштучно или в формате подарочного набора.

В поезде не только можно перекусить вкусностями, но и сытно поесть. В частности, у проводника можно будет приобрести кашу с сыром пармезан, лапшу с курицей и овощами, суп или даже гранолу.

Укрзализныця также расширила меню для детей. В частности, родители могут приобрести полезные смузи, пастилу или фруктовые страйпы.

Перевозчик пообещал вскоре расширить меню и для родителей. УЗ добавит вкусности для собак.

Кроме того, компания позаботилась и о "еде для ума". При бронировании билета с чаем и кофе можно будет покупать книги.

Ранее Укрзализныця предупредила, что из-за нестабильной ситуации с безопасностью продажа билетов на поезда 66/779 Киев — Сумы и 776/775 сообщением Киев — Сумы — Киев открывается за 5 дней до отправления поезда, а не за 20, как обычно.

Также в Укрзализныце рассказали, что делать пассажирам в случае чрезвычайной ситуации. В частности, строго запрещается создавать давку, паниковать. Во время эвакуации необходимо быстро отойти на безопасное расстояние от вагона или к указанному железнодорожниками месту.

Частые вопросы

Можно ли брать в поезд алкоголь?

В соответствии с действующими правилами пользования железнодорожным транспортом и требованиями законодательства Украины, употребление алкогольных напитков в поездах запрещено.

В случае нарушения правил поездная бригада имеет право вызвать представителей полиции на станцию для реагирования. Таким образом нетрезвого пассажира могут высадить прямо на одной из промежуточных станций.

Что входит в стоимость билета Укрзализныци?

Во время путешествия пассажир имеет право обратиться к проводнику за питьевой водой или кипятком, получить базовые лекарства из аптечки, пользоваться микроволновкой и холодильником в купе проводника и без доплат получить ремни безопасности.