В поездах УЗ появился сладкий сувенир: как заказать

Коллекционный сахар в поездах УЗ. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на постоянные атаки врага, Укрзализныця пытается поддержать украинцев. В частности, перевозчик упаковывает рафинад в уникальные обертки. Их могут приобрести пассажиры, которые путешествуют фирменными поездами.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на ответ УЗ в соцсети Threads.

Сладкий сувенир в поездах УЗ

Одна из пассажирок при покупке билета, заказала коллекционный сахар. Его кусочки упакованы в обертки застилизованные под фирменные поезда Укрзализныци - "Лесь Курбас", "Сичеслав", "Леополис", "Сковорода", "Черноморец", "Буковина", "Гуцульщина", "Единство". Пассажирка ожидала, что сладкий сувенир придет ей отдельно, а он был добавлен в билет.

"На перроне меня встречал начальник поезд с рассказом сколько сил они вложили, чтобы я получила свой сахар", — призналась пользовательница.

Выяснилось, что проводники ездили на какой-то отдельный состав и потратили бензина больше, чем стоит тот сахар. Дело в том, что обычно этот поезд не комплектуется коллекционными товарами, однако сейчас это изменят.

Читайте также:

В Укрзализныце рассказали, что отныне коллекционный сахар можно добавить просто во время оформления билета в приложении Укрзализныци.

Таким образом вместе с билетом пассажиры могут заказать дополнительные товары и приятные мелочи прямо к своей поездке, без отдельных заказов, сообщений или поисков.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему украинцам недоступны некоторые вагоны УЗ на международные направления. В частности, нельзя приобрести места в вагонах 2,6,8 поезда 009К Киев-Будапешт. Перевозчик назвал причину.

Также Новини.LIVE писали, можно ли восстановить бумажный билет Укрзализныци, приобретенный в железнодорожной кассе. Перевозчик пояснил, что в соответствии с действующим законодательством, восстановление утраченных или похищенных проездных документов, оформленных в кассе на бланке строгой отчетности, не предусмотрено. В УЗ порекомендовали пассажирам покупать электронные, а не бумажные билеты — их можно повторно загрузить в приложении или на электронной почте.