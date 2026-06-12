Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до Карпат: на які дати можна взяти квитки

Поїзд Укрзалізниці, чоловік на гойдалці в горах. Фото: Укрзалізниця, lviv.vgorode.ua. Колаж: Новини.LIVE

Національний перевізник "Укрзалізниця" призначив додаткові поїзди до Карпат. Квитки вже доступні у застосунку та на сайті компанії.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, передають Новини.LIVE.

На які дати можна взяти квитки

Через високий попит на подорожі до гір Укрзалізниця запускає два додаткові поїзди на найближчі вихідні:

№251/252 Київ — Рахів — Київ;

№277/278 Київ — Мукачево — Київ.

Поїзди вирушать з Києва 12 та 14 червня, а у зворотному напрямку — 13 та 15 червня.

"Призначити додаткові рейси вдалося завдяки оперативному перерозподілу рухомого складу та використанню вагонів, які нещодавно пройшли ремонт на власних потужностях Укрзалізниці", — зазначили у перевізника.

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Розклад руху додаткових поїздів до Карпат

Поїзд №251 Київ — Рахів вирушатиме зі столиці 12 та 14 червня о 20:05 й курсуватиме до пункту призначення через Львів, Івано-Франківськ та Татарів.

З Рахова до Києва поїзд відправлятиметься під №252 13 та 15 червня о 20:10 з зупинками на станціях:

Кваси;

Ясіня;

Ворохта;

Татарів;

Яремче;

Івано-Франківськ;

Львів.

Поїзд №277/278 Київ — Мукачево — Київ вирушає зі столиці о 23:26 12 та 14 червня (через Вінницю, Хмельницький, Волочиськ, Тернопіль, Красне, Львів, Стрий, Славське, Воловець, Сваляву).

З Мукачева він відправляється о 17:04 13 та 15 червня через ті ж станції.

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