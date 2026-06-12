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Главная Транспорт Укрзализныця назначила дополнительные поезда в Карпаты: расписание

Укрзализныця назначила дополнительные поезда в Карпаты: расписание

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 13:08
Укрзализныця назначила дополнительные поезда в Карпаты: на какие даты можно купить билеты
Поезд Укрзализныци, мужчина на качелях в горах. Фото: Укрзализныця, lviv.vgorode.ua. Коллаж: Новини.LIVE

Национальный перевозчик "Укрзализныця" назначил дополнительные поезда в Карпаты. Билеты уже доступны в приложении и на сайте компании.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передают Новини.LIVE.

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На какие даты можно купить билеты

Из-за высокого спроса на поездки в горы Укрзализныця запускает два дополнительных поезда на ближайшие выходные:

  • №251/252 Киев — Рахов — Киев;
  • №277/278 Киев — Мукачево — Киев.

Поезда отправятся из Киева 12 и 14 июня, а в обратном направлении — 13 и 15 июня.

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"Назначить дополнительные рейсы удалось благодаря оперативному перераспределению подвижного состава и использованию вагонов, которые недавно прошли ремонт на собственных мощностях Укрзализныци", — отметили в компании.

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Расписание движения дополнительных поездов в Карпаты

Поезд №251 Киев — Рахов будет отправляться из столицы 12 и 14 июня в 20:05 и курсировать до пункта назначения через Львов, Ивано-Франковск и Татаров.

Из Рахова в Киев поезд будет отправляться под №252 13 и 15 июня в 20:10 с остановками на станциях:

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  • Квасы;
  • Ясиня;
  • Ворохта;
  • Татаров;
  • Яремче;
  • Ивано-Франковск;
  • Львов.

Поезд №277/278 Киев — Мукачево — Киев отправляется из столицы в 23:26 12 и 14 июня (через Винницу, Хмельницкий, Волочиск, Тернополь, Красное, Львов, Стрый, Славское, Воловец, Сваляву).

Из Мукачево он отправляется в 17:04 13 и 15 июня через те же станции.

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Ранее Новини.LIVE писали, как с пересадками добраться на поезде Укрзализныци до Польши. Сейчас пассажирам доступно несколько маршрутов. Билеты можно приобрести в приложении перевозчика.

Также Новини.LIVE писали, в какие поезда Укрзализныци не пустят без распечатанных билетов. Пассажирам, путешествующим внутренними рейсами, достаточно показать проводнику при посадке только электронный билет. Однако на некоторых международных маршрутах ситуация кардинально иная.

Укрзализныця Карпаты билеты
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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