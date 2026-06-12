Укрзализныця назначила дополнительные поезда в Карпаты: на какие даты можно купить билеты

Укрзализныця назначила дополнительные поезда в Карпаты: расписание
Национальный перевозчик "Укрзализныця" назначил дополнительные поезда в Карпаты. Билеты уже доступны в приложении и на сайте компании.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передают Новини.LIVE.
На какие даты можно купить билеты
Из-за высокого спроса на поездки в горы Укрзализныця запускает два дополнительных поезда на ближайшие выходные:
- №251/252 Киев — Рахов — Киев;
- №277/278 Киев — Мукачево — Киев.
Поезда отправятся из Киева 12 и 14 июня, а в обратном направлении — 13 и 15 июня.
"Назначить дополнительные рейсы удалось благодаря оперативному перераспределению подвижного состава и использованию вагонов, которые недавно прошли ремонт на собственных мощностях Укрзализныци", — отметили в компании.
Расписание движения дополнительных поездов в Карпаты
Поезд №251 Киев — Рахов будет отправляться из столицы 12 и 14 июня в 20:05 и курсировать до пункта назначения через Львов, Ивано-Франковск и Татаров.
Из Рахова в Киев поезд будет отправляться под №252 13 и 15 июня в 20:10 с остановками на станциях:
- Квасы;
- Ясиня;
- Ворохта;
- Татаров;
- Яремче;
- Ивано-Франковск;
- Львов.
Поезд №277/278 Киев — Мукачево — Киев отправляется из столицы в 23:26 12 и 14 июня (через Винницу, Хмельницкий, Волочиск, Тернополь, Красное, Львов, Стрый, Славское, Воловец, Сваляву).
Из Мукачево он отправляется в 17:04 13 и 15 июня через те же станции.
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