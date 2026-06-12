Укрзализныця назначила дополнительные поезда в Карпаты: на какие даты можно купить билеты

Поезд Укрзализныци, мужчина на качелях в горах. Фото: Укрзализныця, lviv.vgorode.ua. Коллаж: Новини.LIVE

Национальный перевозчик "Укрзализныця" назначил дополнительные поезда в Карпаты. Билеты уже доступны в приложении и на сайте компании.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передают Новини.LIVE.

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На какие даты можно купить билеты

Из-за высокого спроса на поездки в горы Укрзализныця запускает два дополнительных поезда на ближайшие выходные:

№251/252 Киев — Рахов — Киев;

№277/278 Киев — Мукачево — Киев.

Поезда отправятся из Киева 12 и 14 июня, а в обратном направлении — 13 и 15 июня.

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"Назначить дополнительные рейсы удалось благодаря оперативному перераспределению подвижного состава и использованию вагонов, которые недавно прошли ремонт на собственных мощностях Укрзализныци", — отметили в компании.

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Расписание движения дополнительных поездов в Карпаты

Поезд №251 Киев — Рахов будет отправляться из столицы 12 и 14 июня в 20:05 и курсировать до пункта назначения через Львов, Ивано-Франковск и Татаров.

Из Рахова в Киев поезд будет отправляться под №252 13 и 15 июня в 20:10 с остановками на станциях:

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Квасы;

Ясиня;

Ворохта;

Татаров;

Яремче;

Ивано-Франковск;

Львов.

Поезд №277/278 Киев — Мукачево — Киев отправляется из столицы в 23:26 12 и 14 июня (через Винницу, Хмельницкий, Волочиск, Тернополь, Красное, Львов, Стрый, Славское, Воловец, Сваляву).

Из Мукачево он отправляется в 17:04 13 и 15 июня через те же станции.

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Ранее Новини.LIVE писали, как с пересадками добраться на поезде Укрзализныци до Польши. Сейчас пассажирам доступно несколько маршрутов. Билеты можно приобрести в приложении перевозчика.

Также Новини.LIVE писали, в какие поезда Укрзализныци не пустят без распечатанных билетов. Пассажирам, путешествующим внутренними рейсами, достаточно показать проводнику при посадке только электронный билет. Однако на некоторых международных маршрутах ситуация кардинально иная.