Дефіцит квитків УЗ до Варшави: як дістатися до Польщі з пересадками

Пасажири поспішають на потяг Укрзалізниці. Фото: Юлія Ляхова/Новини.LIVE

В Україні стартував сезон літніх відпусток. Одним з найпопулярніших залізничних напрямків Укрзалізниці залишається Польща. Зокрема, у Варшаві розташовано два аеропорти, звідки зручно дістатися до багатьох куточків світу.

Про те, як дістатися до Варшави, якщо не вдалося придбати квиток на прямий потяг, розповідає Укрзалізниця, передає Новини.LIVE.

Як дістатися потягом з України до Варшави

В компанії нагадали, що продаж квитків на рейс Київ — Варшава відкривається о 9:00 за 20 днів до відправлення. Проте "урвати" місця у пік сезону надзвичайно важко.

Дістатися до польської столиці можна із пересадками з потягів до Хелма, Дорохуська або Коломия — Рава-Руська.

Потяги із пересадкою Дорохуську:

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93/23 Харків/Київ — Дорохуськ;

120/94 Дорохуськ — Дніпро/Харків.

На сайті чи в додатку польської залізниці можна придбати квитки на потяг Dorohusk — Warszawa Wschodnia. Краще обирати рейс, який відправляється мінімум через кілька годин після вашого прибуття до Польщі.

Проходження митного контролю в середньому займає близько півтори години. Прикордонники перевіряють документи у самому потязі — станція в Дорогуську закрита на вхід і вихід і працює лише для пересадки між рейсами.

Пересісти на потяг до Варшави також можна у Хелмі.

Пасажирам нині доступні рейси:

19/20 Київ — Хелм;

119 Дніпро — Хелм;

24 Хелм — Київ.

В додатку PKP Intercity вам варто обрати квитки на потяг Chelm — Warszawa Wschodnia.

До Рави Руської можна дістатися потягом 863 Л, який відправляється о 4:53 та прибуває до Польщі о 10:38. Із Рава-Руської можна дістатися будь-яким зручним польським потягом, або дочекатися рейсу УЗ 765 П до Варшави Всходня.

Раніше Новини.LIVE розповідали, з якого віку діти мають право самі мандрувати потягами Укрзалізниці. Перевізник підкреслив, що відповідно до українського законодавства відповідно до статті 6 Сімейного кодексу України, малолітньою дитиною вважається дитина до досягнення нею 14 років. Після цього віку вона вже може подорожувати самостійно.

Також Новини.LIVE писали, на які міжнародні потяги не пустять без роздрукованих квитків. Посадковий документ мають право перевірити угорські та австрійські залізничники. Без нього можуть виникнути проблеми за кордоном.