Головна Транспорт Пасажири скаржаться на проблему в потягах Інтерсіті: що кажуть в УЗ

Дата публікації: 12 квітня 2026 12:37
Пасажирка користується інтернетом в потязі. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Багато українців мандрують потягами Укрзалізниця — це не лише зручно, а й вигідно. Проте пасажири скаржаться, що в потягах Інтерсіті зник доступ до Wi-Fi. В компанії пояснили, в чому причина.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads. 

Безкоштовний Wi-Fi в потягах УЗ

Пасажирка поцікавилась у перевізника, чому з початку року було відключено безкоштовний супутниковий інтернет у потягах Інтерсіті.

В Укрзалізниці пояснили, що SpaceX ввела тимчасові обмеження для терміналів Starlink, які перевищують швидкість 75–90 км/год.

"Якщо пристрій перевищує цю швидкість, зв’язок може відключатися або працювати нестабільно. Це зроблено як безпековий захід, щоб обмежити використання Starlink на ударних безпілотниках під час війни", — йдеться в повідомленні.

Там підкреслили, що через такі обмеження, коли потяг їде з великою швидкістю, інтернет може інколи пропадати або гаджети не можуть до нього підключатися.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як Укрзалізниця контролює, щоб після евакуації серед поля на свої місця повернулись всі пасажири. Поїзна бригада перераховує усіх пасажирів згідно документу про заселеність поїзда та передає начальнику поїзда. Той у свою чергу дає команду машиністу відправлятись далі, якщо немає обмежень з боку поїзного диспетчера.

Також Новини.LIVE писали, що Укрзалізниця у розпал весни додала потяги. Перевізник також продовжив популярний рейс з Києва до Яремче та організував зручний трансфер до Татарова і Ворохти. Потяги курсують у визначені дати.

Укрзалізниця поїзди інтернет
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
