Пасажири скаржаться на проблему в потягах Інтерсіті: що кажуть в УЗ

Пасажирка користується інтернетом в потязі. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Багато українців мандрують потягами Укрзалізниця — це не лише зручно, а й вигідно. Проте пасажири скаржаться, що в потягах Інтерсіті зник доступ до Wi-Fi. В компанії пояснили, в чому причина.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

Безкоштовний Wi-Fi в потягах УЗ

Пасажирка поцікавилась у перевізника, чому з початку року було відключено безкоштовний супутниковий інтернет у потягах Інтерсіті.

В Укрзалізниці пояснили, що SpaceX ввела тимчасові обмеження для терміналів Starlink, які перевищують швидкість 75–90 км/год.

"Якщо пристрій перевищує цю швидкість, зв’язок може відключатися або працювати нестабільно. Це зроблено як безпековий захід, щоб обмежити використання Starlink на ударних безпілотниках під час війни", — йдеться в повідомленні.

Там підкреслили, що через такі обмеження, коли потяг їде з великою швидкістю, інтернет може інколи пропадати або гаджети не можуть до нього підключатися.

