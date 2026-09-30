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Головна Транспорт Ціни на квитки УЗ в жовтні: чи зросте вартість поїздок

Ціни на квитки УЗ в жовтні: чи зросте вартість поїздок

Ua ru
30 вересня 2026 16:38
Квитки УЗ: чи зміниться вартість поїздок у жовтні 2026 року
Купе в потязі УЗ. Фото: Новини.LIVE.

На тлі війни в Україні зросли ціни на продукти, товари та послуги. Попри складу ситуацію, Укрзалізниця пропонує доступні ціни на квитки.  Перевізник підвищивши тарифи лише у потягах преміум-сегменту. 

Новини.LIVE розкажуть про це детальніше.

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Ціни на квитки УЗ в жовтні

У жовтні ціни на квитки Укрзалізниці залишаються без змін. Вартість посадкового талону формується не лише на підставі відстані чи часу в дорозі. Зокрема, на ціну також впливають категорія поїзда, тип вагона, коефіцієнти фірмовості, сезонність, день тижня, а також низка інших параметрів, передбачених чинною системою тарифоутворення.

Саме через це два поїзди зі схожим маршрутом і навіть близьким часом у дорозі можуть мати помітну різницю у ціні.

З квітня 2026 року Укрзалізниця діє динамічне ціноутворення на квитки у преміумсегменті. Воно поширюється на поїздки виключно у вагонах СВ (люкс) та 1 класу поїздів "Інтерсіті" у внутрішньому сполученні. Ціна квитків залежить від сезонності, дня тижня, заповненості вагона та інших факторів.

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Тарифи на квитки 2 класу та у купейні й плацкартні вагони перевізник залишив соціально орієнтованими. Ціни на них держава не переглядала з 2021 року і тому вони будуть і далі діяти у жовтні 2026 року.

Квитки за кордон в рази дорожчі за внутрішні, адже їх ціна прив'язані до курсу швейцарського франка. Крім того, з Укрзалізниці стягується окрема плата за користування інфраструктурою PKP Intercity.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому в УЗ можуть не працювати розетки під час подорожі. На неналежний стан роботи поскаржилась одна з пасажирок сполучення "Перемишль — Харків". Вона заявила, що з 4 наявних розеток працювала лише одна.

Також Новини.LIVE писали, на які міжнародні потяги не пустять без роздрукованих квитків. Посадковий документ мають право перевірити угорські та австрійські залізничники. Без нього можуть виникнути проблеми за кордоном.

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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