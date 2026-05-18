Укрзалізниця на тлі атак Росії змінила маршрути деяких потягів: список рейсів

Атака дронів на потяг Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова, ua.depositphotos.com. Колаж: Новини.LIVE

Росія продовжує бити по залізничній інфраструктурі. Через атаки Укрзалізниця вимушена скоригувати графік та маршрут руху потягів. Зокрема, в компанії попередили пасажирів про затримки деяких рейсів.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.

УЗ корегує графік потягів через небезпеку

Перевізник попередив, що змушений змінити рух потягів на тлі масованого нічного обстрілу Дніпропетровщини. В УЗ запевнили, попри важку ніч, пасажирів та рухомий склад УЗ вдалося вберегти від будь-яких ушкоджень.

Зокрема, потяг №79/80 Дніпро — Львів буде прямувати до Києва, де пасажирів пересадять на додатковий поїзд №291 Київ — Львів. Він відправиться близько 13:30.

Потяг №80 Львів — Дніпро 18 травня вирушить з Києва. Для пасажирів запустять підмінний потяг №292 Львів — Київ. Він відправлятиметься об 15:10 і після прибуття до столиці пасажирів пересадять в основний склад поїзда.

Зміни торкнулись і низки інших потягів:

поїзд №86/85 Запоріжжя — Львів очікується у Львові близько 21:00, внаслідок чого поїзд №103/104 Львів — Лозова вирушить пізніше графіка, близько 23:00;

поїзд №285/286 Дніпро — Львів очікується у Львові близько 18:00, відповідно зворотний рейс №286/285 Львів — Дніпро вирушить із запізненням близько 3 годин.

Крім того, поїзд №83/84 Дніпро — Ужгород із відправленням 17 травня буде слідувати до Львова. У Львові пасажирів пересадять на окремий склад поїзда, який вирушить до Ужгорода орієнтовно о 18:00.

Назад буде організовано відправлення окремим складом до Львова за розкладом поїзда №83/84, який відправиться орієнтовно о 16:45. Вже у Львові на пасажирів чекатиме основний склад поїзда.

В Укрзалізниці запевнили, що на рейсах із найбільшими затримками пасажирів нагодують перекусами партнери перевізника World Central Kitchen.

Перевізник закликав мандрівників уважно стежити за сповіщеннями в застосунку, за оголошеннями на вокзалах, повідомленнями поїзних бригад та офіційними оновленнями Укрзалізниці.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому при поверненні квитків Укрзалізниці на карту пасажирів повертається не повна їх вартість. Зокрема, за понад 20 днів до відправлення пасажирам повертається 100% повернення вартості перевезення та плацкарти. При цьому поверненню не підлягають окремі комісійні, сервісні збори та платежі за оформлення/повернення квитка.

Також Новини.LIVE писали, чи мають пасажири Укрзалізниці пересісти на інший потяг, якщо пропустили свій рейс через повітряну тривогу. Перевізник пояснив, як треба діяти в такому випадку.