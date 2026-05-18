Укрзализныця на фоне атак России изменила маршруты некоторых поездов: список рейсов

Атака дронов на поезд Укрзализныци.

Россия продолжает бить по железнодорожной инфраструктуре. Из-за атак Укрзализныця вынуждена скорректировать график и маршрут движения поездов. В частности, в компании предупредили пассажиров о задержках некоторых рейсов.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

УЗ корректирует график поездов из-за опасности

Перевозчик предупредил, что вынужден изменить движение поездов на фоне массированного ночного обстрела Днепропетровщины. В УЗ заверили, несмотря на тяжелую ночь, пассажиров и подвижной состав УЗ удалось уберечь от любых повреждений.

В частности, поезд №79/80 Днепр — Львов будет следовать в Киев, где пассажиров пересадят на дополнительный поезд №291 Киев — Львов. Он отправится около 13:30.

Поезд №80 Львов — Днепр 18 мая отправится из Киева. Для пассажиров запустят подменный поезд №292 Львов — Киев. Он будет отправляться в 15:10 и по прибытии в столицу пассажиров пересадят в основной состав поезда.

Изменения коснулись и ряда других поездов:

поезд №86/85 Запорожье — Львов ожидается во Львове около 21:00, в результате чего поезд №103/104 Львов — Лозовая отправится позже графика, около 23:00;

поезд №285/286 Днепр — Львов ожидается во Львове около 18:00, соответственно обратный рейс №286/285 Львов — Днепр отправится с опозданием около 3 часов.

Кроме того, поезд №83/84 Днепр — Ужгород с отправлением 17 мая будет следовать во Львов. Во Львове пассажиров пересадят на отдельный состав поезда, который отправится в Ужгород ориентировочно в 18:00.

Назад будет организовано отправление отдельным составом во Львов по расписанию поезда №83/84, который отправится ориентировочно в 16:45. Уже во Львове пассажиров будет ждать основной состав поезда.

В Укрзализныце заверили, что на рейсах с наибольшими задержками пассажиров накормят перекусами партнеры перевозчика World Central Kitchen.

Перевозчик призвал путешественников внимательно следить за оповещениями в приложении, за объявлениями на вокзалах, сообщениями поездных бригад и официальными обновлениями Укрзализныци.

