Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт УЗ на фоне атак корректирует маршруты поездов: что надо знать пассажирам

УЗ на фоне атак корректирует маршруты поездов: что надо знать пассажирам

Ua ru
Дата публикации 18 мая 2026 11:56
Укрзализныця на фоне атак России изменила маршруты некоторых поездов: список рейсов
Атака дронов на поезд Укрзализныци. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова, ua.depositphotos.com. Коллаж: Новини.LIVE

Россия продолжает бить по железнодорожной инфраструктуре. Из-за атак Укрзализныця вынуждена скорректировать график и маршрут движения поездов. В частности, в компании предупредили пассажиров о задержках некоторых рейсов.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передает Новини.LIVE.

УЗ корректирует график поездов из-за опасности

Перевозчик предупредил, что вынужден изменить движение поездов на фоне массированного ночного обстрела Днепропетровщины. В УЗ заверили, несмотря на тяжелую ночь, пассажиров и подвижной состав УЗ удалось уберечь от любых повреждений.

В частности, поезд №79/80 Днепр — Львов будет следовать в Киев, где пассажиров пересадят на дополнительный поезд №291 Киев — Львов. Он отправится около 13:30.

Поезд №80 Львов — Днепр 18 мая отправится из Киева. Для пассажиров запустят подменный поезд №292 Львов — Киев. Он будет отправляться в 15:10 и по прибытии в столицу пассажиров пересадят в основной состав поезда.

Читайте также:

Изменения коснулись и ряда других поездов:

  • поезд №86/85 Запорожье — Львов ожидается во Львове около 21:00, в результате чего поезд №103/104 Львов — Лозовая отправится позже графика, около 23:00;
  • поезд №285/286 Днепр — Львов ожидается во Львове около 18:00, соответственно обратный рейс №286/285 Львов — Днепр отправится с опозданием около 3 часов.

Кроме того, поезд №83/84 Днепр — Ужгород с отправлением 17 мая будет следовать во Львов. Во Львове пассажиров пересадят на отдельный состав поезда, который отправится в Ужгород ориентировочно в 18:00.

Назад будет организовано отправление отдельным составом во Львов по расписанию поезда №83/84, который отправится ориентировочно в 16:45. Уже во Львове пассажиров будет ждать основной состав поезда.

В Укрзализныце заверили, что на рейсах с наибольшими задержками пассажиров накормят перекусами партнеры перевозчика World Central Kitchen.

Перевозчик призвал путешественников внимательно следить за оповещениями в приложении, за объявлениями на вокзалах, сообщениями поездных бригад и официальными обновлениями Укрзализныци.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему при возврате билетов Укрзализныци на карту пассажиров возвращается не полная их стоимость. В частности, за более чем 20 дней до отправления пассажирам возвращается 100% возврата стоимости перевозки и плацкарты. При этом возврату не подлежат отдельные комиссионные, сервисные сборы и платежи за оформление/возврат билета.

Также Новини.LIVE писали, должны ли пассажиры Укрзализныци пересесть на другой поезд, если пропустили свой рейс из-за воздушной тревоги. Перевозчик объяснил, как надо действовать в таком случае.

Укрзализныця поезда война в Украине
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации