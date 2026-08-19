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Головна Транспорт Укриття в метро Києва: чому ескалатор не працює в тривогу на підйом

Укриття в метро Києва: чому ескалатор не працює в тривогу на підйом

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2026 08:31
Чому в метро Києва не можна піднятися в тривогу на ескалаторі
Ескалатор в метро Києва. Фото: Новини.LIVE

У нічний час кияни можуть заховатися під час масованих ударів Росії в метрополітені. Багато хто замислювався, чому ескалатори не працюють в нічні години. Якщо ви ночуєте у підземці, це не означає, що ви швидко зможете піднятися нагору.

Про це повідомила пресслужба метро Києва в Instagram, передає Новини.LIVE.

Чому вночі в метро Києва не працює ескалатор

Мешканців та гостей Києва попередили, що навіть в тому випадку, якщо повітряна тривога закінчиться посеред ночі — не варто поспішати виходити з укриття.

Зазвичай моніторинги після завершення чергового російського удару пишуть користувачам "дорозвідка". Проте це не означає, що одразу після завершення атаки ви одразу зможете піднятися з метро ескалатором.

Начальник станції Київського метрополітену Володимир пояснив, що у нічний час ескалатори працюють в особливому режимі.

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"Вночі під час повітряної тривоги працює ескалатор виключно на спуск для того, щоб забезпечити переміщення пасажирів з рівня касового залу і вестибюлю станції в рівень платформи, де проводиться укриття населення", — сказав він.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Працівник підземки попередив, що ескалатор на підйом вмикається лише після відбою повітряної тривоги.

Річ у тім, що під час повітряної тривоги включений ескалатор на підйом може сприйматися помилково пасажирами як сигнал відбій повітряної тривоги. Це може вести їх в оману і наразити на небезпеку, адже моніторингові канали можуть помилятися.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки людей можуть вмістити станції метро Києва. Зокрема, "Арсенальна", "Печерська" та "Золоті ворота" можуть вмістити орієнтовно 1 500-2 000 осіб. Проте варто зауважити, що підрахунки є орієнтовними, адже в КМДА не надавали відповідної інформації.

Також Новини.LIVE писали про найглибший ескалатор в столичній підземці. Він простягається на 87 метрів та нараховує 743 сходинки. Він вимагає складного обслуговування, підйомником керує диспетчер на станції "Площа Українських Героїв".

Київ метро транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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