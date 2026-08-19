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Главная Транспорт Убежище в метро Киева: почему эскалатор не работает на подъем в тревогу

Убежище в метро Киева: почему эскалатор не работает на подъем в тревогу

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 08:31
Почему в киевском метро нельзя подниматься по эскалатору в случае тревоги
Эскалатор в киевском метро. Фото: Новини.LIVE

В ночное время киевляне могут укрыться в метро во время массированных ударов России. Многие задавались вопросом, почему эскалаторы не работают в ночное время. Если вы ночуете в метро, это не значит, что вы сможете быстро подняться наверх.

Об этом сообщила пресс-служба киевского метрополитена в Instagram, передает Новини.LIVE.

Почему ночью в киевском метро не работает эскалатор

Жителей и гостей Киева предупредили, что даже в том случае, если воздушная тревога закончится посреди ночи, не стоит спешить выходить из укрытия.

Обычно после завершения очередного российского удара пользователям пишут «доразведка». Однако это не означает, что сразу после окончания атаки вы сможете подняться из метро на эскалаторе.

Начальник станции Киевского метрополитена Владимир объяснил, что в ночное время эскалаторы работают в особом режиме.

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"Ночью во время воздушной тревоги эскалатор работает исключительно в режиме спуска, чтобы обеспечить перемещение пассажиров с уровня кассового зала и вестибюля станции на уровень платформы, где осуществляется укрытие населения", — сказал он.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сотрудник метро предупредил, что эскалатор на подъем включается только после отбоя воздушной тревоги.

Дело в том, что во время воздушной тревоги включенный эскалатор, идущий вверх, может быть ошибочно воспринят пассажирами как сигнал об отмене воздушной тревоги. Это может ввести их в заблуждение и подвергнуть опасности, ведь мониторинговые каналы могут ошибаться.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько людей могут вместить станции киевского метро. В частности, "Арсенальная", "Печерская" и "Золотые ворота" могут вместить ориентировочно 1 500–2 000 человек. Однако стоит отметить, что эти подсчёты являются ориентировочными, ведь в КГГА не предоставили соответствующей информации.

Также Новини.LIVE писали о самом глубоком эскалаторе в столичной подземке. Он простирается на 87 метров и насчитывает 743 ступеньки. Он требует сложного обслуживания, подъемником управляет диспетчер на станции "Площадь Украинских Героев".

Киев метро транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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