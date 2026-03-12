Вʼїзд до Польщі — що змінилось для українців

Перетин кордону на п/п "Краківець – Корчова". Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon, ДПСУ/Facebook. Колаж: Новини.LIVE

Українські прикордонники попередили про ймовірні затримки при перетині кордону через пункт пропуску "Краківець – Корчова". Будуть проводитись ремонтні роботи, які триватимуть до кінця тижня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Держприкордонслужбу.

Ремонт на п/п "Корчова"

Зазначається, що від сьогодні та впродовж тижня у пункті пропуску "Корчова" (Республіка Польща) триватимуть ремонтні роботи на смузі руху, призначеній для оформлення легкових автомобілів на напрямку в'їзду до Польщі (виїзду з України).

Водіїв попередили, що у зв’язку з ремонтом легкові транспортні засоби тимчасово перенаправлятимуться на інші смуги руху.

В ДПСУ додала, що станом на 10:30 накопичення автотранспорту в обох напрямках відсутнє та порекомендували водіям враховувати цю інформацію під час планування поїздки та стежити за оновленнями щодо ситуації на кордоні.

