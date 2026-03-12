Відео
Українців попередили про можливі затримки на одному з п/п з Польщею

Українців попередили про можливі затримки на одному з п/п з Польщею

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 11:24
Вʼїзд до Польщі — що змінилось для українців
Перетин кордону на п/п "Краківець – Корчова". Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon, ДПСУ/Facebook. Колаж: Новини.LIVE

Українські прикордонники попередили про ймовірні затримки при перетині кордону через пункт пропуску "Краківець – Корчова". Будуть проводитись ремонтні роботи, які триватимуть до кінця тижня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Держприкордонслужбу.

Читайте також:

Ремонт на п/п "Корчова"

Зазначається, що від сьогодні та впродовж тижня у пункті пропуску "Корчова" (Республіка Польща) триватимуть ремонтні роботи на смузі руху, призначеній для оформлення легкових автомобілів на напрямку в'їзду до Польщі (виїзду з України).

Водіїв попередили, що у зв’язку з ремонтом легкові транспортні засоби тимчасово перенаправлятимуться на інші смуги руху. 

В ДПСУ додала, що станом на 10:30 накопичення автотранспорту в обох напрямках відсутнє та порекомендували водіям враховувати цю інформацію під час планування поїздки та стежити за оновленнями щодо ситуації на кордоні. 

Раніше ми розповідали, що в угорський столиці Будапешті розташований міжнародний аеропорт, з якого можна долетіти до улюбленого курорту. Проте для перетину кордону з цією країною необхідно мати певний перелік документів.

Зокрема, українці можуть в'їхати до Угорщини без візи. При перетині українсько-угорського кордону обов’язковим є біометричний паспорт або дійсна шенгенська віза. 

Також ми писали, що окрім документів перевіряють польські прикордонники. Зокрема, важлива кількість днів, які ви провели Шенгенській зоні протягом 180-денного періоду.

Якщо ж ви плануєте працювати чи навчатись в Польщі — потрібно заздалегідь отримати необхідну візу, вона надається залежно від мети в'їзду в країну.

Польща правила подорож обмеження виїзд за кордон
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
