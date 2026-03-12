Въезд в Польшу — на одном из п/п ожидаються задержки

Пересечение границы на п/п "Краковец - Корчева". Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon, ГПСУ/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

Украинские пограничники предупредили о вероятных задержках при пересечении границы через пункт пропуска "Краковец — Корчева". Будут проводиться ремонтные работы, которые продлятся до конца недели.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Госпогранслужбу.

Ремонт на п/п "Корчева"

Отмечается, что с сегодняшнего дня и в течение недели в пункте пропуска "Корчева" (Республика Польша) будут продолжаться ремонтные работы на полосе движения, предназначенной для оформления легковых автомобилей на направлении въезда в Польшу (выезда из Украины).

Водителей предупредили, что в связи с ремонтом легковые транспортные средства временно будут перенаправляться на другие полосы движения.

В ГПСУ добавила, что по состоянию на 10:30 накопления автотранспорта в обоих направлениях отсутствует и порекомендовали водителям учитывать эту информацию при планировании поездки и следить за обновлениями по ситуации на границе.

