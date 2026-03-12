Видео
Украинцев предупредили об изменениях на одном из п/п с Польшей

Украинцев предупредили об изменениях на одном из п/п с Польшей

Дата публикации 12 марта 2026 11:24
Въезд в Польшу — на одном из п/п ожидаються задержки
Пересечение границы на п/п "Краковец - Корчева". Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon, ГПСУ/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

Украинские пограничники предупредили о вероятных задержках при пересечении границы через пункт пропуска "Краковец — Корчева". Будут проводиться ремонтные работы, которые продлятся до конца недели.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Госпогранслужбу.

Читайте также:

Ремонт на п/п "Корчева"

Отмечается, что с сегодняшнего дня и в течение недели в пункте пропуска "Корчева" (Республика Польша) будут продолжаться ремонтные работы на полосе движения, предназначенной для оформления легковых автомобилей на направлении въезда в Польшу (выезда из Украины).

Водителей предупредили, что в связи с ремонтом легковые транспортные средства временно будут перенаправляться на другие полосы движения.

В ГПСУ добавила, что по состоянию на 10:30 накопления автотранспорта в обоих направлениях отсутствует и порекомендовали водителям учитывать эту информацию при планировании поездки и следить за обновлениями по ситуации на границе.

Ранее мы рассказывали, что в венгерский столице Будапеште расположен международный аэропорт, из которого можно долететь до любимого курорта. Однако для пересечения границы с этой страной необходимо иметь определенный перечень документов.

В частности, украинцы могут въехать в Венгрию без визы. При пересечении украинско-венгерской границы обязательным является биометрический паспорт или действительная шенгенская виза.

Также мы писали, что кроме документов проверяют польские пограничники. В частности, важно количество дней, которые вы провели в Шенгенской зоне в течение 180-дневного периода.

Если же вы планируете работать или учиться в Польше — нужно заранее получить необходимую визу, она предоставляется в зависимости от цели въезда в страну.

