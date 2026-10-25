Проходження контролю в аеропорту: як не стояти в черзі та заощадити гроші

Аеропорт в Будапешті. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Перебування в аеропортах може бути стресовим і забирати багато часу. Проте завдяки трьом простим порадам мандрівники зможуть пройти всі процедури без зайвих клопотів. Досвідчені мандрівники поділилися порадами щодо економії коштів й часу та уникнення черг.

Про це пише Daily Express, передає Новини.LIVE.

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Реєстрація вдома за 24 години до вильоту

Пройдіть онлайн-реєстрацію за 24 години до вильоту, щоб уникнути довгих черг на реєстрації. Більшість авіакомпаній дозволяють використовувати електронні посадкові талони, проте слід зробити скриншот на випадок проблем із підключенням до мережі.

Деякі авіакомпанії також пропонують послугу "вечірньої" реєстрації, яка дозволяє пасажирам здати багаж в аеропорту напередодні вильоту. Прибувши до аеропорту, можна буде відразу пройти до пункту контролю безпеки для вильоту, замість того щоб прямувати до стійок реєстрації.

Візьміть із собою порожню пляшку для води

У багатьох аеропортах зараз встановлені станції з фільтрованою водою, що дозволяє заощадити гроші та зменшити кількість пластикових відходів. Після проходження контролю безпеки вашу пусту пляшку можна легко наповнити водою безкоштовно біля фонтанчика.

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Якщо вам все-таки доведеться щось купити в аеропорту — більшість авіакомпаній дозволяють пасажирам брати з собою сумку з покупками на додаток до ручної поклажі.

Ретельно сплануйте вміст ручної поклажі

Покладіть усі електронні пристрої та рідини у легкодоступні зовнішні відділення ручної поклажі, щоб швидко дістати їх на пунктах контролю в аеропорту. Бюджетні авіакомпанії часто мають дуже суворі правила щодо багажу, і туристам слід переконатися, що їхня валіза відповідає встановленим розмірам, щоб не переплачувати.

Також варто пам'ятати, що проходи в літаках — це тісні простори, тому коли хтось раптово зупиняється та намагається помістити велику сумку на багажну полицю, то це може затримати сотні пасажирів, які хочуть якнайшвидше зайняти свої місця.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Таїланді можуть ввести виїзний збір для всіх пасажирів авіарейсів, який буде обходитись українцям орієнтовно у 1 000 гривень. Його стягуватимуть під придбання авіаквитка. За несплату передбачено штраф у розмірі 2 000 батів.

Також Новини.LIVE писали, чому навіть із дійсним паспортом пасажирам можуть відмовити у посадці на літак. Багато країн встановлюють суворі вимоги щодо терміну дії закордонного паспорта і у документа має бути обов’язковий запас. Відповідні правила були запроваджені для того, щоб у разі непередбачених обставин мандрівник не опинився на території чужої країни з простроченим паспортом.