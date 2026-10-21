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Головна Транспорт Українцям можуть відмовити у посадці на літак навіть із діючим паспортом

Українцям можуть відмовити у посадці на літак навіть із діючим паспортом

Ua ru
21 жовтня 2026 14:36
Закордонний паспорт: що пасажирам варто перевіряти перед кожним польотом Новини.LIVE/Юлія Ляхова
Аеропорт Бангкоку. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Уявіть ситуацію, ви прибуваєте до стійки реєстрації на рейс в аеропорту, проте вам відмовляють у посадці через паспорт, строк дії якого не закінчився. Хоча це виглядає як зловживання з боку персоналу — такі дії є абсолютно законними.

Про це пише avianews.com, передає Новини.LIVE.

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Що варто перевіряти перед кожним польотом

Річ у тім, що багато країн встановлюють суворі вимоги щодо терміну дії закордонного паспорта. Зокрема, у документа має бути обов’язковий запас.

Відповідні правила були запроваджені для того, щоб у разі непередбачених обставин мандрівник не опинився на території чужої країни з простроченим паспортом.

У більшості країн немає стандартизованих правил щодо мінімального терміну дії паспорта так і моменту, від якого він відраховується. При цьому часто конкретні вимоги залежать від того, громадянином якої країни є мандрівник.

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Зокрема, для виїзду до країн Євросоюзу закордонний паспорт має бути дійсним протягом 3 місяців з  дати запланованого виїзду. У Туреччині цей термін складати щонайменше протягом 150 днів з моменту прильоту, а в США паспорт має діяти щонайменше на весь час поїздки.

Якщо плануєте відпустку в Єгипті — документ має бути дійсним протягом 6 місяців з дня в’їзду до країни.

Щоб перевірити документи пасажирів, працівники авіакомпанії в аеропортах використовують спеціалізовані довідники формату IATA Timatic. Вони роблять це дуже ретельно, адже за помилку авіаперевізник сплачує значний штраф і зобов’язаний повернути туриста назад власним коштом.

Якщо до завершення дії вашого паспорта залишається менше року — краще оновити документу. Тим паче в Україні законодавством громадянину дозволено мати на руках 2 закордонних паспорти.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Таїланді можуть ввести виїзний збір для всіх пасажирів авіарейсів, який буде обходитись українцям орієнтовно у 1 000 гривень. Його стягуватимуть під придбання авіаквитка. За несплату передбачено штраф у розмірі 2 000 батів.

Також Новини.LIVE писали, що airBaltic запустила для мандрівників гру Spooky Shake&Win. Учасники зможуть отримати бали Airbaltic Club та інші сюрпризи. Пасажиру треба потрусити свій смартфон та дочекатися повідомлення від перевізника.

авіарейси закон літак подорож закордонний паспорт України
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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