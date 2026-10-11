В Таїланді можуть запровадити збір за виїзд: що варто знати пасажирам

Пасажри чекають на свій рейс в аеропорту. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

У Таїланді розглядають введення виїзного збору для всіх пасажирів авіарейсів. Розмір збору може становити понад 1 000 гривень. Відповідний проєкт закону був винесений на громадське обговорення, тому документ ще не набрав чинності.

Про це пише Next Step Huahin, передає Новини.LIVE.

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Збір з пасажирів в Таїланді

Департамент доходів Таїланду запропонував відновити стягнення виїзного збору. Його повинні будуть сплачувати всі пасажири, які вилітають з Таїланду, незалежно від громадянства. Розмір податку складатиме 1 000 батів (приблизно 30 доларів або 1 335 гривень).

Відповідний розмір планується стягувати придбання авіаквитка. Тобто мандрівникам не доведеться шукати окрему касу або сплачувати цю суму перед посадкою на літак.

Тим, хто спробує уникнути податку, загрожує покарання. Зокрема, за несплату передбачено штраф у розмірі 2 000 батів.

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Хто буде звільнений від сплати виїзного збору

У проєкті закону також визначено категорії пасажирів, які будуть звільнені від сплати збору. До цього переліку входять:

члени королівської родини та особи, що їх супроводжують;

Верховний Патріарх та його оточення;

глави іноземних держав та урядові гості;

діти віком до двох років;

пасажири, які проїжджають транзитом через Таїланд та інші.

На пасажирів авіакомпаній будуть поширюватися окремі правила. Зокрема, якщо квиток було придбано до набрання законом чинності, пасажирам не доведеться сплачувати податок, навіть якщо їхній рейс вилітає після введення нового податку.

Не зайвим буде нагадати, що Таїланд скоротив термін безвізового перебування для громадян України, країн ЄС, Росії та низки інших держав із 60 до 30 днів. Нові правила почали діяти з 15 вересня.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що з 24 жовтня 2026 року Ryanair закриває свою базу у німецькому Берліні. Це пов'язано зі зменшенням пасажиропотоку та зростанням авіазборів. Крім того, авіаперевізник скоротить зимовий розклад до столиці Німеччини на 50%.

Також Новини.LIVE писали, American Airlines анонсувала нову послугу, яка дозволяє обирати бажані місця в літаку після завершення бронювання. Пасажири тепер можуть автоматично отримувати бажані місця ще до вильоту. Така функція доступна не пізніше ніж за 24 години до вильоту.