Прохождение контроля в аэропорту: как не стоять в очереди и сэкономить деньги

Аэропорт в Будапеште. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Пребывание в аэропортах может быть стрессовым и отнимать много времени. Однако благодаря трем простым советам путешественники смогут пройти все процедуры без лишних хлопот. Опытные путешественники поделились советами по экономии средств и времени, а также по тому, как избежать очередей.

Об этом пишет Daily Express, передает Новини.LIVE.

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Регистрация из дома за 24 часа до вылета

Пройдите онлайн-регистрацию за 24 часа до вылета, чтобы избежать длинных очередей на регистрации. Большинство авиакомпаний позволяют использовать электронные посадочные талоны, однако следует сделать скриншот на случай проблем с подключением к сети.

Некоторые авиакомпании также предлагают услугу «вечерней» регистрации, которая позволяет пассажирам сдать багаж в аэропорту накануне вылета. Прибыв в аэропорт, можно сразу пройти к пункту контроля безопасности перед вылетом, вместо того чтобы направляться к стойкам регистрации.

Возьмите с собой пустую бутылку для воды

Во многих аэропортах сейчас установлены станции с фильтрованной водой, что позволяет сэкономить деньги и уменьшить количество пластиковых отходов. После прохождения контроля безопасности вашу пустую бутылку можно легко наполнить водой бесплатно у фонтанчика.

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Если вам все-таки придется что-то купить в аэропорту — большинство авиакомпаний разрешают пассажирам брать с собой сумку с покупками в дополнение к ручной клади.

Тщательно спланируйте содержимое ручной клади

Положите все электронные устройства и жидкости в легкодоступные внешние отделения ручной клади, чтобы быстро достать их на пунктах контроля в аэропорту. Бюджетные авиакомпании часто имеют очень строгие правила в отношении багажа, и туристам следует убедиться, что их чемодан соответствует установленным размерам, чтобы не переплачивать.

Также стоит помнить, что проходы в самолетах — это тесные пространства, поэтому когда кто-то внезапно останавливается и пытается поместить большую сумку на багажную полку, это может задержать сотни пассажиров, которые хотят как можно быстрее занять свои места.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Таиланде могут ввести выездной сбор для всех пассажиров авиарейсов, который обойдётся украинцам примерно в 1 000 гривен. Его будут взимать при покупке авиабилета. За неуплату предусмотрен штраф в размере 2 000 батов.

Также Новини.LIVE писали, почему даже с действующим паспортом пассажирам могут отказать в посадке на самолет. Многие страны устанавливают строгие требования к сроку действия загранпаспорта, и у документа должен быть обязательный запас. Соответствующие правила были введены для того, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств путешественник не оказался на территории чужой страны с просроченным паспортом.