Аэропорт Бангкока. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Представьте себе следующую ситуацию: вы подходите к стойке регистрации на рейс в аэропорту, но вам отказывают в посадке из-за паспорта, срок действия которого еще не истек. Хотя это выглядит как злоупотребление со стороны персонала, такие действия являются абсолютно законными.

Об этом пишет avianews.com, передает Новини.LIVE.

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Что стоит проверять перед каждым полетом

Дело в том, что многие страны устанавливают строгие требования к сроку действия загранпаспорта. В частности, у документа должен быть обязательный запас.

Соответствующие правила были введены для того, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств путешественник не оказался на территории чужой страны с просроченным паспортом.

В большинстве стран нет стандартизированных правил относительно минимального срока действия паспорта и момента, с которого он отсчитывается. При этом часто конкретные требования зависят от того, гражданином какой страны является путешественник.

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В частности, для выезда в страны Евросоюза заграничный паспорт должен быть действителен в течение 3 месяцев с даты запланированного выезда. В Турции этот срок должен составлять не менее 150 дней с момента прилета, а в США паспорт должен действовать как минимум на весь период поездки.

Если вы планируете отпуск в Египте — документ должен быть действителен в течение 6 месяцев со дня въезда в страну.

Для проверки документов пассажиров сотрудники авиакомпании в аэропортах используют специализированные справочники формата IATA Timatic. Они делают это очень тщательно, ведь за ошибку авиаперевозчик платит значительный штраф и обязан вернуть туриста обратно за свой счет.

Если до истечения срока действия вашего паспорта осталось менее года — лучше обновить документ. Тем более что в Украине законодательством гражданину разрешено иметь при себе 2 заграничных паспорта.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Таиланде могут ввести выездной сбор для всех пассажиров авиарейсов, который обойдётся украинцам примерно в 1 000 гривен. Его будут взимать при покупке авиабилета. За неуплату предусмотрен штраф в размере 2 000 батов.

Также Новини.LIVE писали, что airBaltic запустила для путешественников игру Spooky Shake&Win. Участники смогут получить баллы Airbaltic Club и другие сюрпризы. Пассажиру нужно встряхнуть свой смартфон и дождаться сообщения от перевозчика.