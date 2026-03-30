Главная Транспорт Украинцы скоро смогут добраться до Болгарии прямым поездом

Украинцы скоро смогут добраться до Болгарии прямым поездом

Дата публикации 30 марта 2026 17:36
Вагон УЗ ждет пассажиров. Фото: Укрзализныця

Украина работает над расширением железнодорожного сообщения с Болгарией через Румынию. Первый тестовый рейс планируют запустить уже летом 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на слова вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий Алексея Кулебы во время встречи с министром транспорта и связи Болгарии Корманом Исмаиловым.

В Украине запустят новые международные направления

Кулеба сообщил, что ведомство сейчас активно работает над запуском пассажирского железнодорожного сообщения Украина — Болгария через Румынию.

"Цель — тестовый запуск уже этим летом в трехстороннем формате", — добавил он.

Кулеба добавил, что во время встречи обсуждались вопросы развития стратегических транспортных коридоров, дунайский кластер и автомобильная инфраструктура. Речь шла также о цифровых решениях, в частности, внедрение электронных очередей на границе.

Министры также планируют сотрудничать в сфере безопасности судоходства в Черном море. Украина рассчитывает на согласование межправительственного соглашения по морскому поиску и спасению уже в этом году.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, какие сейчас скидки действуют для студентов на билеты Укрзализныци.

Сейчас 50% скидки для студентов распространяются только на вагон плацкарт и места в вагонах Интерсити+ второго класса. Однако перевозчик убрал возможность сэкономить в Киевской кольцевой электричке.

Также Новини.LIVE писали, что Укрзализныця и PKP Intercity заключили новое соглашение. Оно будет распространяться на международные железнодорожные перевозки на территории Польши. Договор охватывает маршруты из Варшавы, Перемышля и Хелма, а также международные рейсы между Киевом и Варшавой.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
