Головна Транспорт Скільки коштує квиток на потяг УЗ з Києва у Будапешт в квітні

Дата публікації: 5 квітня 2026 10:12
Поїздка потягом з Києва до Будапешта: скільки коштують квитки у квітні 2026 року
Пасажири на вокзалі чекають на свій потяг. Фото: Новини.LIVE

Через закрите над Україною небо багатогодинні мандрівки автобусами за кордон стають справжнім випробуванням для мандрівників. Проте в потягах Укрзалізниці можна відпочити від час дальніх рейсів. Завдяки залізниці можна не тільки зекономити кошти, й "виграти" час, адже на автомобільних пунктах пропуску іноді доводиться дуже довго стояти.

Новини.LIVE детальніше розкажуть про розклад та ключові зупинки потягів Укрзалізниці, які прямують із Києва до угорського Будапешту.

Потяги УЗ до Будапешта

До Будапешта з Києва курсує потяг 009К. Він відправляється з української столиці щодня об 09:43 та прибуває до місця призначення наступного дня рівно о 6 ранку. 

Поїзд зупиняється у Львові, Мукачево на Закарпатті та в угорських містах Ньїредьгазі, Дебрецені та Сольноку. Пересадка в Чопі триває 2 годину 28 хвилин.

Вартість купейних квитків складає від 4006 гривень. В складі потяга також курсують люксові вагони.

Скільки коштує квиток на потяг УЗ з Києва у Будапешт в квітні - фото 1
Квитки на потяг 009К Київ — Будапешт. Фото: скриншот

Цей міжнародний напрямок є доволі популярним і варто купувати собі місця якомога раніше. Продаж квитків квитків відкривається о 8 ранку за 20 діб до дати відправлення на офіційних ресурсах Укрзалізниці, у застосунку та касах. 

Раніше Новини.LIVE писали, як диспетчери Укрзалізниці дізнаються про безпекову ситуацію в небі. Вони мають можливість слідкувати за шахедами в небі завдяки тому, що отримали доступ до військових систем контролю повітряного простору. Завдяки цьому потяги зупиняють лише у випадку реальної загрози атаки дрона чи ракети.

Також Новини.LIVE повідомляли, що багато українських пенсіонерів не можуть скористатися соціальною ініціативою "3000 кілометрів Україною" від УЗ. Для того, щоб скористатися нею, треба увімкнути "Дія.Підпис" у мобільному додатку УЗ. Проте підтвердити свою особу в системі здатні лише ті пасажири, чиї записи занесені до Єдиного державного демографічного реєстру.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
