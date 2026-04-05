Поїздка потягом з Києва до Будапешта: скільки коштують квитки у квітні 2026 року

Пасажири на вокзалі чекають на свій потяг.

Через закрите над Україною небо багатогодинні мандрівки автобусами за кордон стають справжнім випробуванням для мандрівників. Проте в потягах Укрзалізниці можна відпочити від час дальніх рейсів. Завдяки залізниці можна не тільки зекономити кошти, й "виграти" час, адже на автомобільних пунктах пропуску іноді доводиться дуже довго стояти.

Новини.LIVE детальніше розкажуть про розклад та ключові зупинки потягів Укрзалізниці, які прямують із Києва до угорського Будапешту.

Потяги УЗ до Будапешта

До Будапешта з Києва курсує потяг 009К. Він відправляється з української столиці щодня об 09:43 та прибуває до місця призначення наступного дня рівно о 6 ранку.

Поїзд зупиняється у Львові, Мукачево на Закарпатті та в угорських містах Ньїредьгазі, Дебрецені та Сольноку. Пересадка в Чопі триває 2 годину 28 хвилин.

Вартість купейних квитків складає від 4006 гривень. В складі потяга також курсують люксові вагони.

Квитки на потяг 009К Київ — Будапешт. Фото: скриншот

Цей міжнародний напрямок є доволі популярним і варто купувати собі місця якомога раніше. Продаж квитків квитків відкривається о 8 ранку за 20 діб до дати відправлення на офіційних ресурсах Укрзалізниці, у застосунку та касах.

